“Ik denk niet dat veel mensen dat verwacht hadden een jaar geleden”, liet Griekspoor telefonisch weten vanaf Mallorca, waar hij in de week voor Wimbledon meedeed aan een ATP-toernooi. De 25-jarige Haarlemmer — in de kwartfinale op het Spaanse eiland gestuit — doelde op de hoeveelheid Nederlanders in het speelschema. “Hopelijk zijn het er volgend jaar nog meer!”

Bij de vrouwen wordt Nederland vertegenwoordigd door Arantxa Rus, als top100-speelster rechthebbende op een ticket voor deelname. Dat de aandacht op Wimbledon vooral gericht zal zijn op de mannen is echter begrijpelijk. De drie heren in kwestie hebben van zich laten horen tijden het grasseizoen.

VAN DE ZANDSCHULP

Van de Zandschulp is zelfs als 21ste geplaatst. De nummer één van Nederland maakte indruk bij het grote grastoernooi van Queen’s, waar hij in de halve finale werd geklopt door latere kampioen Matteo Berrettini. De weken in Rosmalen en Mallorca verliepen weliswaar minder rooskleurig met vroege nederlagen, maar hij laat aan Eurosport weten positief gestemd te zijn.

“Ik heb één goede week gehad en twee wat mindere, maar dat is grastennis. Het ligt allemaal wat dichter bij elkaar. Er zijn in totaal weinig punten te winnen op gras dit jaar, omdat Wimbledon niets oplevert. Qua punten heb ik het dan niet zo slecht gedaan dit grasseizoen”, aldus Van de Zandschulp, die door zijn plaatsing het privilege geniet van het mogen trainen op de officiële wedstrijdbanen in Londen.

“Het is hartstikke gaaf en ongelooflijk mooi hoe de banen erbij liggen. Dat kunnen ze alleen hier in Engeland. Daar krijg je zin van om te spelen en dan wil je ook winnen, ook al zijn er geen punten te verdienen.”

LISTIGE LOPEZ

In de eerste ronde heeft de 26-jarige speler een “tricky” en “pittige” tegenstander geloot in drievoudig kwartfinalist Feliciano Lopez. “Als je hem op andere ondergronden treft, denk ik dat je nu best blij bent met de loting. Maar op deze baansoort heeft hij altijd zijn beste tennis gespeeld. Zijn spelletje maakt hem een ultieme grasspeler."

Zoveel bleek in de week voor Wimbledon, toen Griekspoor op Mallorca zijn handen vol had aan de inmiddels veertigjarige linkshander uit Spanje. “Daar zag je goed hoe moeilijk hij te breken is. En als iemand moeilijk te breken is, dan is diegene op gras automatisch een gevaarlijke speler.“

Griekspoor

Terwijl van de Zandschulp vorig jaar al een rondje wist door te komen bij zijn debuut op Wimbledon — toen hij als qualifier in de tweede ronde verloor van latere finalist Berrettini — is Griekspoor op jacht naar zijn eerste winstpartij op het heilige gras. Ondanks een moeilijk te verteren nederlaag tegen de Zwitser Antoine Bellier in de kwartfinale op Mallorca, start hij gretig in Londen.

“Ik ben lang niet zo doodziek geweest na een nederlaag, maar ik heb er echt heel veel zin in”, verklaarde Griekspoor een dag na het einde van zijn Spaanse eilandavontuur. Evenals Van de Zandschulp, is de nummer 53 van de wereld content met hoe de afgelopen maand is verlopen.

“Voor mijn eerste volledige grasseizoen mag ik heel tevreden zijn. Ik heb echt goede wedstrijden gespeeld. Ik verloor op Rosmalen van Felix Auger-Aliassime in twee tiebreaks en tegen Roberto Bautista Agut verloor ik een hele goede battle in Halle. En daarna nog die kwartfinale op Mallorca. Met de weinige ervaring die ik heb op deze baansoort zal ik dus niet klagen en hopelijk kan ik nog een paar goede wedstrijden spelen op Wimbledon.”

FLAMBOYANTE FOGNINI

In ronde één wacht een nieuw treffen met de immer flamboyante Fabio Fognini, die op de Australian Open werd verslagen door Griekspoor en op Roland Garros bij een 2-0 achterstand in sets opgaf tegen Van de Zandschulp. De 35-jarige Italiaan verscheen sindsdien niet meer op de wedstrijdbaan.

“Fabio blijft Fabio. Heel simpel. Als hij het naar zijn zin heeft, dan heeft hij het naar zijn zin. Zo niet, dan niet. In Melbourne speelde ik een hele goede pot tegen hem. Mijn voordeel is dat ik in ieder geval veel uren op gras in de benen heb en hij waarschijnlijk wat minder. Ik ben zeker niet bang voor hem. Grastennis brengt sowieso alles wat dichter bij elkaar qua niveau. Ranking doet er niet zoveel toe. Dat maakt het enerzijds frustrerend, maar ook weer mooi.”

Griekspoor deelde ook nog zijn bijzondere mindset rondom het gebrek aan punten op Wimbledon dit jaar. “Natuurlijk speelt dat mee. Zo deed de loting me iets minder dit jaar. Kom maar op, dacht ik. Maar Wimbledon is Wimbledon. De prestige is er niet minder om. Bovendien staat er gewoon veel geld op het spel. Je wil alsnog gewoon goed voor de dag komen.”

VAN RIJTHOVEN

Dan het vervolg van het Rosmalense sprookje, waarna Van Rijthoven de prins in het witte tenue mag spelen in Londen. Door zijn veelbesproken sensationele toernooizege op het Brabantse gras, ontving de 25-jarige Roosendaler immers als beloning een wildcard voor Wimbledon. Voor zijn debuut in Londen deelde hij zijn verwachtingen met Eurosport.

“Het is hartstikke gaaf om hier te zijn en hier überhaupt te mogen spelen. Ik ga er vol tegenaan. Op papier hoor ik hier van niemand te winnen en op die manier ga ik het toernooi in. Met een frisse dosis zelfvertrouwen.”

GOEDE LOTING

Aangezien Van Rijthoven sinds Rosmalen niet meer op de wedstrijdbaan verscheen, is zijn laatste officiële wedstrijd nog altijd de gewonnen finale op het Autotron tegen Daniil Medvedev. Op Wimbledon opent hij tegen het 31-jarige Argentijnse graveldier Federico Delbonis (ATP-85), die in zeven eerdere bezoeken aan Wimbledon nog nooit een wedstrijd wist te winnen. Toch tempert Van Rijthoven begrijpelijkerwijs de verwachtingen.

“Ik heb nog nooit tegen hem gespeeld, dus ik weet niet wat er van hem te verwachten is. Daar gaan we ons de komende dagen op voorbereiden. Het is een linkshandige speler, vaak is dat voor een enkelhandige backhand geen voordeel. Maar Igor (Sijsling, red.) en ik gaan aan een strijdplan werken”, zo liet de nieuweling op het indrukwekkende podium weten.

Timing

Van Rijthoven en Griekspoor zijn beland in het bovenste kwart bij topseed Novak Djokovic. Aangezien de Serviër als titelverdediger bij de mannen op maandag 27 juni op Centre Court het toernooi aftrapt, speelt ook het Nederlandse duo op maandag. Van de Zandschulp zit in het onderste gedeelte van het speelschema, in de buurt van Rafael Nadal. Hij start dus op dinsdag.

