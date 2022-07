Nadal wordt mede dankzij 22 gewonnen Grand Slams beschouwd als de GOAT van het tennis, maar al die faam lijkt geen enkele invloed te hebben op zijn doen en laten. Zowel op als naast de baan laat de Spanjaard zich altijd van zijn beste kant zien, of hij nu wint of verliest.

Ook het slikken van de ongekende teleurstelling van het niet kunnen spelen van een halve finale kreeg geen vat op het gedrag van Nadal, die al het personeel van Wimbledon hartelijk bedankte om van editie 2022 van het toernooi weer een groot succes te maken. Geen enkel verzoek voor een foto of selfie was te veel.

Wie of wat er voor hem staat, maakt de 36-jarige Nadal helemaal niets uit. Alle medewerker worden stuk voor stuk uitgebreid bedankt voor hun harde werk en de goede zorgen. Pas daarna, als iedereen persoonlijk gedag is gezegd, loopt Nadal naar een gereedstaande auto om de terugreis naar huis aan te vangen.

Nadal probeerde- misschien zelfs wel tegen beter weten in – uit alle macht fit te geraken voor zijn halve finale tegen Nick Kyrgios, maar een scheur van zeven millimeter in zijn buikspier belette hem op het hoogste niveau te tennissen. Dit werd Nadal duidelijk tijdens een laatste test op de training, nadat hij zich ondanks die kwetsuur in vijf sets naar de winst had gevochten in de kwartfinale tegen Taylor Fritz.

Vanwege de walk-over voor Kyrgios onderweg naar de finale gingen er nog stemmen op dat Fritz de plek van Nadal eventueel kon innemen als ‘lucky loser’, maar daar wilde de Amerikaan niets van weten. “Ik zit niet op cadeautjes te wachten”, was het duidelijke antwoord van Fritz. “Als ik Nadal niet op de baan kan verslaan, verdien ik het ook niet om de halve finale te spelen.”

