Van de Zandschulp werd tijdens de laatste vier Grand Slams uitgeschakeld door Daniil Medvedev of Nadal, die daarna reikten tot de finale of zelfs toernooiwinst boekten. Dat zegt iets over de wereldtop, maar ook over Van de Zandschulp.

“Je wilt toch telkens dichterbij komen en hoe vaker je tegen zulke jongens speelt, hoe dichterbij je ook komt. Het is niet gemakkelijk om vaker tegen een Nadal of Djokovic te trainen of te spelen en je moet het ook voor jezelf verdienen, maar misschien komt er eens een moment waarop ik geluk heb.”

Ad

WIMBLEDON | VAN DE ZANDSCHULP WEET WEER GEEN SET TE WINNEN TEGEN ONGENAAKBARE NADAL

Wimbledon Wimbledon | “Gevoel dat ik twee goede sets heb gespeeld” - Van de Zandschulp na verlies tegen Nadal EEN UUR GELEDEN

Nadal goed

Geluk had Van de Zandschulp op het centre court niet. Al had dit ook alles met de factor-Nadal te maken. “Ik heb het gevoel dat ik twee goede sets heb gespeeld en daarin toch wat kansjes heb gehad. De eerste en derde set bedoel ik dan. Ik stond af en toe 15-30 met kans op 15-40 en dan wil je het nog wel eens zien.”

“Nu breakt hij mij op 4-5 en dan begin ik daarna goed aan de tweede set, maar een breakkans werkt hij telkens weg. Dan loopt ook het geloof een beetje bij je weg. Dat kwam pas aan het einde van de derde set weer terug. Ik vond Nadal heel erg goed, scherp, hij stond ook goed te serveren. Ik denk dat ik tegen een heel goede Nadal heb gespeeld. Dan kun je zelf goed spelen, maar hij is gewoon een klasse apart.”

Conclusie

De statistieken vertellen nu dat Van de Zandschulp de vierde ronde van Wimbledon 2022 heeft gehaald. Conclusie? “De vierde ronde is toch hartstikke mooi. Ik wist niet zo goed wat ik op gras van mezelf kon verwachten, zo vaak tenniste ik nog niet op gras en ik vind het wat moeilijker om erop te bewegen. Het gaat elke keer wat beter en hopelijk ben ik volgend jaar weer een stapje verder.”

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Speelschema dag 9 - Djokovic al vroeg in actie, voetbalsfeer verwacht bij partij Jabeur EEN UUR GELEDEN