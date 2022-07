De inmiddels naar de 70e plek afgezakte Goffin ging in de eerste set gelijk op met Tiafoe (ATP-28). In de tiebreak was de Belg duidelijk de betere. Tiafoe had nog een bijzonder moment in de eerste set. Hij rende tijdens een rally de hele baan over en grapte achteraf met de toeschouwers door ze een hand te geven.

Ook in de vierde set had Tiafoe de lachers op zijn hand. Nadat hij tijdens de rally uit positie was gespeeld, raakte hij de lijnrechter ver achter de baseline. De Amerikaan gaf de geschrokken vrouw daarna een knuffel om het goed te maken.

Goffin schakelt bij

Waar in de eerste set het verschil tussen Goffin en Tiafoe nog minimaal was, was in de tweede set de Amerikaan duidelijk de betere. Ook de derde set kon hij knap binnenslepen. Na de twee verloren sets ging Goffin een tandje bijschakelen.

Hij begon minder fouten te maken en de Amerikaan vaker onder druk te zetten. Waardoor hij uiteindelijk in vijf set afrekende met hem.

