“Er zijn jaren geweest dat Rafa niet in staat was om op Wimbledon te spelen, maar hij blijft terugkomen. De consistentie van Roger, Rafa en Novak op de Grand Slams is gewoon ongelooflijk,” vertelt Wilander.

Nadal zei dat de spelonderbreking in de vierde set hem ten goede kwam, maar Wilander prees Nadals vermogen om de klus te klaren op zijn slechtste ondergrond. Zevenvoudig Grand Slam-winnaar Wilander voegde hier aan toe dat lager gerangschikte spelers gras zien als hun kans om de strijd aan te gaan.

“Nadal is 36 jaar oud, hij heeft tape op zijn buikspier, hij heeft de bekende problemen aan zijn voet,” aldus Wilander. “Het was goed om pauze te moeten nemen… vanwege de regen. Maar om naar Londen te komen en zo goed te spelen dat hij ook op zijn slechtste ondergrond gelijk weer wint…”

Wimbledon | Tweede ronde brengt voor Nadal voldoende verbeterpunten aan het licht

Gelijkmatig speelveld

“Grasbanen zorgen voor de lager gerankte spelers voor een gelijkmatiger speelveld. Ik denk dat ze geloven dat ze misschien een kleine kans hebben om zelfs de grootste aller tijden te verslaan.”

Nadals deelname aan Wimbledon, en zijn carrière, waren – als gevolg van een chronische voetblessure – serieus in gevaar, maar de gravelkoning zegt dat hij in ieder geval niet bang is voor zijn pensioen. “Mijn gevoel was dat ik een aantal weken geleden dichtbij was. Nu voel ik dat niet zo,” zei Nadal. “Dat is mijn gevoel, toch?”

“Het is een gevoel dat ik niet heb. Ik heb nooit angst gehad voor die dag. Ik denk dat ik blij ben dat ik een heel gelukkig leven buiten het tennis heb, ook al is tennis de laatste dertig jaar een heel belangrijk deel van mijn leven. Ik ben gelukkig geweest buiten het tennis, zonder twijfel. Ik doe veel dingen buiten het tennis, dus daar maar ik me geen zorgen over.”

“Maar natuurlijk, als die dag komt, zal het een verandering zijn. Alle veranderingen in dit leven duren een tijdje. Je moet je aanpassen aan de veranderingen, toch? Het is normaal dat mensen praten over het pensioen van grote atleten.”

Tiger Woods

“Omdat op een bepaalde manier de atleten die al zo lang in de top meelopen in hun sport deel gaan uitmaken van het leven van zo veel mensen. Mij overkomt hetzelfde met sommige voetballers of golfspelers.”

“Ik bedoel bijvoorbeeld de sporter waar ik graag naar kijk, Tiger Woods. Nu ben ik niet in staat om Tiger Woods zo vaak te zien spelen. Op een bepaalde manier is dat ook een verandering in mijn leven. Waarschijnlijk zullen mensen net zo denken als ik, als fan, wanneer Roger niet speelt, wanneer Novak niet speelt, wanneer ik niet speel, of wanneer een voetballer of basketballer niet speelt, omdat ze deel gaan uitmaken van het dagelijks leven van de mensen omdat ze een inspiratiebron zijn.”

Nadal staat zaterdag in de derde ronde tegenover de Italiaan Lorenzo Sonego.

