Wimbledon | Griekspoor rekent in vier sets af met wispelturige Fognini

Terwijl Van Rijthoven zijn zomerstunt vervolgde door de tweede ronde van Wimbledon te bereiken, deed Griekspoor min of meer wat er van hem werd verwacht door Fognini naar huis te sturen. Daar had hij vier sets voor nodig, wat in feite overwerk betekende.

Er was in de verloren eerste set namelijk lange tijd niets aan de hand, maar op 5-5 leverde Griekspoor plots een mindere servicebeurt af en voor hij het wist, was het gedaan. Hoewel je het gevoel had dat de Nederlander meer marge had om zijn spel te verbeteren, ging het ook in de tweede set gelijk op.

De Haarlemmer kreeg plotseling drie setpoints en maakte daar via een dubbele fout van Fognini dankbaar gebruik van. Griekspoor won zijn servicegames op dat moment al een tijdje gemakkelijker, waardoor je het hernieuwde evenwicht terecht kon noemen.

Vleugels

Die setwinst gaf Griekspoor uiteindelijk vleugels, ondanks een vroege break tegen in de derde set. De breaks gingen echter over en weer en na enkele korte games stond er 4-1 op het scorebord, waarna het pleite werd beslecht met een score van 6-3.

Ook in de vierde set was Griekspoor de bovenliggende partij. De 35-jarige Italiaan maakte zo nu en dan een ongeïnspireerde indruk en had het af en toe moeilijk, maar hield wel vol. Dit in tegenstelling tot zijn partij in de tweede ronde op Roland Garros. Toen gaf Fognini vroeg in de derde set op tegen Griekspoor.

Donker

Van een opgave was dit keer geen sprake, maar Griekspoor moest wel een beetje haast maken om voor het donker klaar te zijn en Fognini stribbelde amper nog tegen. De baan werd tijdens set vier langzaam wat gladder – beide spelers beleefden een glijpartij – maar de vele korte punten zorgden ervoor dat de score snel opliep.

De score in de vierde set viel met 6-4 opnieuw uit in het voordeel van Griekspoor, die het in de tweede ronde opneemt tegen wonderkind Carlos Alcaraz. Alcaraz had het zwaar in de eerste ronde, wat wellicht ook Griekspoor de indruk geeft dat er mogelijkheden liggen.

