Wimbledon | Griekspoor ruikt na winst ook kansen tegen Alcaraz - “Tref hem het liefst op gras”

“Het is altijd mooi om te winnen op Wimbledon en dit is mijn eerste keer, dus ik ben uiteraard blij”, aldus Griekspoor na zijn overwinning in vier sets op lastige klant Fabio Fognini. De start was stroef, maar toen Griekspoor eenmaal het goede gevoel had gevonden, was hij duidelijk de betere.

“De eerste anderhalve set had ik weinig te vertellen op zijn service, maar na een goede game van mij op 5-6 in de tweede set, kantelde het volledig. Ik moest me aanpassen. Het was wat kouder. Ik voelde me vanaf dat moment sterk en ging de ballen beter raken.”

Dezelfde bal

Griekspoor leek zijn servicegames wat gemakkelijker binnen te halen, maar één slechte opslagbeurt in de eerste set betekende direct een achterstand. Gelukkig voor de Nederlander speelde Fognini zoals we hem de laatste tijd hebben leren kennen… wispelturig. Het ene moment fantastisch, het andere moment prut.

Daarom was het voor Griekspoor zaak om de partij voor het donker af te maken, zonder zichzelf direct te gaan haasten. “Het is heel tricky om snel te gaan spelen, maar natuurlijk wil je de wedstrijd afmaken en niet morgen moeten terugkomen, bijvoorbeeld voor een tiebreak. Na het gekke begin van de derde set met veel breaks voelde ik me comfortabel en de betere speler.”

In set twee, drie en vier serveerde Griekspoor telkens goed als er iets van hem werd gevraagd. “Ook in de laatste game, toen ik nog een breakpoint moest wegwerken. Een halve ace en twee echte er overheen”, vervolgt de Haarlemmer, die voor het matchpoint om dezelfde bal vroeg.

“Af en toe een beetje bijgeloof! Als die bal lekker voelt en je een goede service slaat, kom maar op. Soms wil je na een goede service gewoon dezelfde bal terug. Andy Murray doet dat vaak, ik heel af en toe. Nu dacht ik: geef maar terug die bal.”

Alcaraz

Behalve bijgeloof moet Griekspoor in de tweede ronde het beste in zichzelf naar boven halen. Hij staat tegenover wonderkind Alcaraz, die zichzelf dit jaar nog een Grand Slam ziet winnen. Alcaraz had het in de eerste ronde moeilijk met Jan-Lennard Struff, maar draaide de partij maar weer eens om na een wonderlijke rally die hij besloot met het slaan van een prachtbal.

Wonderballen van een wonderkind of niet, Griekspoor ruikt kansen. “Als je Alcaraz op één ondergrond wilt treffen, is het gras. Hij ontsnapte tegen Struff, maar dat is ook een gevaarlijke speler. Als ik mijn niveau van de laatste weken haal, geef ik mezelf zeker een goede kans. Ik moet vanaf de eerste bal heel goed zijn en weer goed serveren. Ik heb er zin in en denk dat ik zeker kansen ga krijgen.”

