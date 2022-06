Griekspoor slaagde er pas aan het begin van de derde set in om Alcaraz voor het eerst (terug) te breaken en dat vertelde eigenlijk het hele verhaal. Hij speelde goed, had soms ook echt antwoorden als de punten op rally’s uitdraaiden, maar om te winnen was het gewoon net niet goed genoeg.

Dat is voor de Haarlemmer, die op de drempel staat van de mondiale top vijftig absoluut geen schande, zeker niet als tienersensatie Alcaraz je tegenstander is. De Spanjaard durft hardop uit te spreken dat hij dit jaar nog een Grand Slam wel winnen.

Ad

Wimbledon | Samenvatting van partij waarin Alcaraz net een beetje beter is dan Griekspoor

Wimbledon Wimbledon | Sensatie blijft duren! Van Rijthoven in Londen naar derde ronde 37 MINUTEN GELEDEN

Juiste inschatting

Desondanks rook Griekspoor kansen, zo zei hij vooraf. Hij speelde liever op gras dan op gravel of hardcourt tegen Alcaraz, die het in de eerste ronde erg moeilijk had met Jan-Lennard Struff. Die inschatting van Griekspoor was juist, alleen slaagde hij er niet in om zijn eigen kansen te benutten.

Met name in de tweede set speelde Griekspoor goed tennis, waarmee hij Alcaraz tot een tiebreak wist te dwingen. Maar in die tiebreak ging het helemaal mis. Na een vrijwel foutloze set deden zich plots twee unforced errors voor, waarna het gat was geslagen en Alcaraz met 7-0 een bagel uitdeelde.

Gat geslagen

Daarmee was het gat geslagen en de vraag is of de uiteindelijke break die Griekspoor plaatste dan ook niet moet worden afgedaan als concentratieverlies bij de Spanjaard, omdat plots bij hem de ballen van het racket schoten.

Enkele slechte ballen later was Alcaraz echter weer bij de les, waarna hij de gelijke stand snel weer omboog in een voorsprong om het nu definitief af te maken.

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van Wimbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Samenvatting van partij waarin Alcaraz net een beetje beter is dan Griekspoor 44 MINUTEN GELEDEN