Wimbledon | Grote schrik op centre court als Sinner onderuit gaat en naar zijn enkel grijpt

De schrik was misschien wel extra groot omdat een soortgelijk moment tijdens Roland Garros he-le-maal fout afliep. Alexander Zverev dwong toen in de halve finale Rafael Nadal tot het uiterste, maar klapte door zijn enkel en scheurde ligamenten af.

Zverev bleef liggen en schreeuwde het uit van de pijn, terwijl ook Sinner niet direct opstond. Gelukkig deed de Italiaan dat in tweede instantie alsnog, waardoor de ergste schrik ook wel weer verdween. Maar zorgen waren er toch zeker. Kon de Italiaan wel door?

Ad

Ja, hij kon door. En leek niet eens al te veel last van zijn enkel te hebben. De vierde set verloor Sinner even later weliswaar, maar het had er alle schijn van dat hij in de vijfde set op volle kracht de strijd kon aangaan met Djokovic.

Wimbledon Wimbledon | Djokovic is op tijd wakker en verslaat Sinner alsnog in vijfsetter EEN UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Djokovic is op tijd wakker en verslaat Sinner alsnog in vijfsetter 2 UUR GELEDEN