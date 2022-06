Na zijn winst op het Parijse gravel reisde hij terug naar Spanje om daar door een behandeling met radiofrequente straling zijn pijn te laten verzachten. Dat hij inmiddels zover is om ook echt van start te gaan mag als een verrassing worden gezien. Doordat er op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn en gras de minst favoriete ondergrond is van Nadal leek het logisch dat hij deze Grand Slam aan zich voorbij zou laten gaan.

“Ik denk dat alleen Nadal dat zou kunnen”, zegt Corretja over zijn jaar met zoveel fysieke tegenslag. “Hij is fysiek door zoveel pieken en dalen gegaan dit jaar. Het laat zien hoe gedreven hij is om te winnen.”

Volgens Corretja heeft hij niet als doel dit jaar een Calendar Slam te behalen. Dat kan als een tennisser alle vier de Grand Slams in een jaar wint. “Dat zit niet in zijn hoofd. Hij zal beetje bij beetje beter worden. Dat is wat Rafa goed kan, hij is heel realistisch.”

