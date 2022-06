Wimbledon | “Het was vroeg, ik bewoog niet goed” - Van de Zandschulp over zwakke eerste set

Dat plekje in de derde ronde was reden genoeg voor Eurosport om Van de Zandschulp uit te nodigen bij Barbara Schett en Mats Wilander. De beweeglijkheid van de Nederlander kwam ter sprake, evenals de cleane manier waarop hij de ballen raakt.

“Ik heb veel vertrouwen gekregen in mijn eigen spelletje, want ik wist altijd al dat ik grote spelers kon verslaan. Ik speel op een hoger niveau en met meer consistentie, waardoor het ook eenvoudiger is geworden om van minder goede spelers te winnen.”

Ook mag Van de Zandschulp uitleggen hoe het komt dat er plots drie Nederlanders goed staan te spelen. Hij krijgt in de derde ronde namelijk gezelschap van Tim van Rijthoven, terwijl Tallon Griekspoor de tweede ronde haalde.

