Wimbledon | “Hij is een beetje een God” - Kyrgios na nederlaag in finale tegen Djokovic

Kyrgios loste in Londen eindelijk zijn belofte en potentieel in, door de finale te halen. De Australiër kreeg bij de laatste vier vrij doortocht als gevolg van een blessure bij Rafael Nadal, maar wellicht had hij Nadal ook op de baan kunnen verslaan.

Hoewel Kyrgios in de finale de eerste set pakte, kwam hij geen moment écht dichtbij de overwinning. Djokovic deed waar hij de hele tweede week in Londen goed in was; beter spel vertonen zodra hij op achterstand kwam, de schade repareren en winnen.

Umpire

Kyrgios besefte dat er niet meer te halen viel. “Ik ga niet liegen: Djokovic is een beetje een God. Ik dacht dat ik goed speelde… gefeliciteerd Novak! Je hebt dit toernooi al zo vaak gewonnen, ik ben de tel kwijt.”

Grappig genoeg bedankte Kyrgios vervolgens de ballenkinderen en de umpires, met wie hij een zeer moeizame relatie onderhoudt. De relatie, een bromance nu zelfs, met Djokovic is beter dan ooit, maar lijnrechters en umpires blijven zijn favoriete pispaaltje.

Uitgeput

“Ik weet dat we het soms zwaar hebben samen, maar bedankt voor jullie bijdrage. En ik wil ook het publiek graag bedanken. Het zijn twee geweldige weken geweest”, vervolgt Kyrgios, die ook twee weken nodig lijkt te hebben om bij te komen.

Hij zegt niet hongerig te zijn naar meer, na het spelen van zijn eerste finale op een Grand Slam. “Nee, totaal niet! Ik ben doodop, eerlijk waar. Mijn team en ik, we zijn allemaal uitgeput. Ik heb zoveel tennis gespeeld, ik ben toe aan vakantie. Maar ik ben ook heel blij met dit resultaat. Misschien komt er een dag dat ik hier opnieuw sta.”

