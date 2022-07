Nadal heeft de lat dankzij triomfen op de Australian Open en Roland Garros naar 22 getild, maar dankzij alweer een overwinning op Wimbledon – hij won voor de zevende keer – volgt Djokovic nu op 21, terwijl de geblesseerde Roger Federer voorlopig op 20 blijft steken.

Het evenwicht van 20-20-20 werd doorbroken door Nadal, maar dat wil niet zeggen dat hij aan het einde van hun carrières ook de meeste Grand Slams van allemaal heeft gewonnen. Obradovic verwacht dat Djokovic erop en erover klapt.

Djokovic is met zijn 35 jaar iets jonger dan Nadal (36) en Federer (40), al heeft ook de Serviër niet de eeuwige jeugd en beginnen ook voor hem langzaam de jaren te tellen. Toch zal dit Djokovic er volgens Obradovic niet van weerhouden om een gooi te doen naar het winnen van maar liefst dertig majors.

Nog vijf jaar tennissen

“Ik weet nog dat ik met Novak sprak toen hij negen jaar jong was. Het was in de periode dat we elkaar leerden kennen na onze eerste ontmoeting. Vanaf zijn dertiende gingen we serieus samenwerken en dat hielden we heel lang vol, maar liefst achttien jaar”, vertelt Obradovic aan BBC 5 Live.

“Hij vertelde me toen keer op keer dat hij dertig Grand Slams wilde winnen. Drie-nul, dertig. Dat is het grote doel van Novak. De komende vijf jaar kan hij nog prima tennissen. Dat zijn bij elkaar opgeteld twintig kansen om de dertig titels aan te tikken. We gaan zien of het lukt.”

US Open

Overigens is het de vraag hoeveel kansen Djokovic écht krijgt om maar liefst dertig Grand Slams te winnen. Zo mag hij volgens de huidige stand van zaken niet afreizen naar de Verenigde Staten, dat ongevaccineerde personen tegen Covid-19 nog altijd weert. En het is twijfelachtig of Djokovic na zijn deportatie begin dit jaar alweer welkom is in Australië, al zijn de coronaregels daar inmiddels versoepeld.

Het feit dat Djokovic als gevolg van het schrappen van ATP-punten voor Wimbledon 2022 is afgezakt naar de zevende plek op de wereldranglijst, ziet Mats Wilander dan weer niet als een probleem. De expert van Eurosport verwacht niet dat Djokovic hierdoor wordt afgeremd, al wordt zijn vierde overwinning op rij in Londen op de wereldranglijst in punten dus niet op waarde geschat.

Wilander: “Ik denk dat het voor Djokovic persoonlijk weinig uitmaakt of hij officieel nummer één van de wereld of slechts als zevende staat genoteerd. Het gaat hem er alleen maar om de beste tennisser in de geschiedenis van de sport te worden door prijzen te winnen.”

