Een van de meest gedenkwaardige partijen op Wimbledon is de meer dan 11 uur durende wedstrijd tussen Nicolas Mahut en John Isner. De derde en vierde set van de wedstrijd werden afgesloten met een tiebreak. In de vijfde set was er geen tiebreak en zou degene winnen die als eerst een verschil van twee games had met zijn tegenstander. Uiteindelijk werd de wedstrijd besloten met een stand van 70-68 in de laatste set in het voordeel van Isner.

John Isner en Nicolas Mahut Foto: Getty Images

Ad

Deze lange partijen zijn met de nieuwe regels niet meer mogelijk. Tegenwoordig wordt aan het einde van de vijfde of derde set ook een tiebreak gespeeld om de wedstrijd te beslissen. De Australian Open was in 2019 de eerste Grand Slam die het systeem invoerde. Dat beviel zo goed dat de andere Slams ook volgden.

Wimbledon Wimbledon | Kyrgios vond Djokovic niet zo leuk, maar ervaart nu een ‘soort van bromance’ 5 UUR GELEDEN

Maar hoe werken die match-tiebreaks precies?

Zodra spelers 6-6 gelijk staan in een set wordt de set beslist door middel van een tiebreak. Nu is het zo dat ook in de laatste set een tiebreak wordt gespeeld. Wie als eerst 10 punten behaald en een voorsprong heeft van minstens twee punten wint de wedstrijd.

Rafa Nadal en Serena Williams kwamen dit toernooi een match-tiebreak tegen. Nadal sloot die winnend af. Williams ging in deze tiebreak hard onderuit tegen Harmony Tan.

Kan de beslissing worden teruggedraaid?

Het Grand Slam Board, de organisatie waarin de vier Grand Slams met elkaar samenwerken, spreekt nog steeds over een proef. Aan het einde van het jaar zal het bestuur de proef evalueren: “Het Grand Slam Board zal de proef evalueren aan het einde van het jaar. In samenwerking met WTA, ATP en ITF zullen we overleggen voordat we overgaan op een definitieve wijziging van de regels.”

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Kijk live naar Sam Schroder in de halve finale van Wimbledon rolstoeltennis! 6 UUR GELEDEN