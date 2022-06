Via Twitter maakte Hubert Hurkacz zijn goede bedoelingen bekend: "Ik wil graag aankondigen dat ik beloof om 100 euro te doneren voor elke ace die ik op Wimbledon sla. Ik hoop dat mijn service goed in orde is".

De Pool staat bekend als een goede serveerder. Dit seizoen maakte Hurkacz maar liefst 452 aces in 39 wedstrijden. Gemiddeld meer dan 11 aces per wedstrijd.

Vorig jaar haalde Hurkacz de halve finales op Wimbledon. Hij sloeg toen 54 aces in zes wedstrijden. Vandaag mag de Pool direct in actie komen tegen Davidovich Fokina. Om 12:00 uur spelen de twee tegen elkaar op baan drie.

