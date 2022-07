Het was lange tijd Federer die te boek stond als de GOAT van het tennis en de race aanvoerde met de meest gewonnen Grand Slams van allemaal, maar zijn record van twintig stuks is inmiddels verbroken door Rafael Nadal (22) en Novak Djokovic. De ‘Federer Express’ stond voor het eerst zelfs stil tijdens Wimbledon.

Federer is van plan om in de herfst mee te doen aan de Laver Cup en voor eigen publiek in Basel een toernooi te spelen, maar het lijkt erop dat hij zijn mooiste hoogtepunten al heeft beleefd. Volgens de Zwitser is dat niet heel erg, omdat hij heeft gemerkt het tennis niet per se nodig te hebben.

Ranking kwijt

Aangezien het meer dan een jaar geleden is dat Federer op de baan verscheen, raakte hij deze week zijn ATP-ranking kwijt. Hij heeft geen punten meer achter zijn naam staan. Dat is voor het eerst sinds 1997… Federer zelf ligt er niet wakker van. De veertigjarige is klaar voor het moment waarop hij een punt zet achter zijn carrière.

“Ik hou ervan om te winnen, maar als je beseft dat je niet competitief meer kunt zijn, is het beter om te stoppen. Ik denk niet dat ik het tennis nodig heb. Ik kan ook gelukkig worden van kleine dingen. Als mijn zoon gekkigheid uithaalt bijvoorbeeld of als mijn dochter thuiskomt met een goed cijfer op school”, aldus Federer tijdens een interview met het Algemeen Dagblad.

“Tennis is onderdeel van, maar niet mijn complete bestaan. Ik wil succesvol zijn en blijven, ben ook bereid om daar veel energie in te stoppen en misschien wel meer te geven dan te nemen, maar dat is ook mogelijk buiten de sport. Ik weet dat een topsportcarrière niet eeuwige duurt en dat is in orde.”

Wimbledon

Het was voor Federer best gek om Wimbledon, afgezien van de kampioenenparade op het centre court, via de televisie te bekijken. Sinds 1998 was hij tijdens iedere editie van de partij. “Aan de andere kant ben ik zoveel op pad geweest en heb ik zoveel gereisd dat het ook wel eens fijn is om langere tijd op dezelfde plek te bivakkeren. Dit was ook al het geval op het toppunt van de corona-uitbraak. Mijn vrienden kwamen altijd langs bij mij, nu was het eens andersom.”

“Ik kan in alle oprechtheid zeggen dat ik thuis gelukkig ben. En het is echt een groot voordeel om eens over drie weken op dinsdagochtend een afspraak te kunnen inplannen, zonder agenda te trekken. Soms mis ik het reizen, soms mis ik het tennis, maar ik voel ook: het is soms prima om thuis te zijn. Dat is ook goed.”

