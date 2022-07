Zoals zo vaak moet Nadal gas terugnemen omdat zijn lichaam dit verlangt, maar zelden was het moment zo zuur als nu… op de drempel van nóg meer historie. Na negentien overwinningen op rij staat er ineens een punt achter de reeks van Nadal, de reeks die hem op koers bracht voor een Calendar Slam. Dit als gevolg van een scheur van zeven millimeter in zijn buikspier.

Het lichaam zegt ‘stop’ en Nadal luistert . “Ik kan niet voluit serveren en ook niet goed bewegen. Op deze manier kan ik absoluut niet nog eens twee wedstrijden winnen. En ik wil niet op halve kracht op de baan verschijnen en op die manier verliezen”, aldus de man die 22 Grand Slams op zijn naam heeft staan.

Buikspier

“De kans was bovendien groot dat ik de blessure aan mijn buikspier alleen maar erger zou maken. Dan heeft het geen zin om te spelen. Ik heb natuurlijk ook problemen met mijn voet, dat gaat nu allemaal goed, maar als ik daar iets mee wilde forceren, zou de situatie niet verder verslechteren.”

Des te wonderbaarlijker is het dat het lukte om Taylor Fritz in de kwartfinale te verslaan in een slopende vijfsetter, want vroeg in die partij begon Nadal serieus problemen te krijgen met zijn buikspier. Hij had al last, maar die last groeide halverwege de eerste set uit tot pijn, waarna het behelpen werd.

“Ik heb de hele week al problemen”, erkent Nadal, die met pleisters op zijn buik speelde. “De zaak was min of meer onder controle. Het speelde, maar tijdens de kwartfinale werd het ineens serieus. Ik heb vaak gedacht aan stoppen, maar ben er trots op dat het is gelukt de partij af te maken. En te winnen.”

Vizier op US Open

Nadal is ‘gewoon’ van plan het vizier te richten op de US Open, die eind augustus van start gaat. Dit maakt het extra zuur dat er na een gewonnen kwartfinale op Wimbledon een streep gaat door een mogelijke Calendar Slam, zou je zeggen. “Ik denk dat ik drie of vier weken moet herstellen. Hopelijk komt mijn geplande speelschema niet in het geding.”

Zo denkt Nadal echter totaal niet. “Ik was helemaal niet bezig met het bereiken van een Calendar Slam. Ik ben alleen maar bezig geweest met mijn schema’s om te kunnen blijven tennissen en gelukkig zijn, meer niet.”

Door de afmelding van Nadal krijgt Nick Kyrgios een walk-over richting de finale, waarin hij het opneemt tegen Novak Djokovic of Cameron Norrie.

