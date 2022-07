Fritz en Nadal vochten een ware slijtageslag uit, die maar liefst vijf sets duurde en pas via een match-tiebreak werd beslist. Het voelde en klein beetje alsof Fritz, die de eerste en derde set won en op die manier twee keer op voorsprong kwam, de overwinning had laten glippen.

En toen meldde Nadal zich daarna ook nog eens af voor de halve eindstrijd. Zowel het toernooi van Fritz als Nadal is dus ten einde. Er zijn stemmen die opperen om Fritz alsnog te laten aantreden in de halve finale, zodat Kyrgios geen walk-over richting de finale krijgt, maar Fritz zelf is het oneens met die visie.

Lucky loser

Het toewerken naar de climax van Wimbledon is verpest nu er als gevolg van Nadals buikspierblessure bij de mannen slechts één halve finale wordt gespeeld – tussen Novak Djokovic en Cameron Norrie – maar Fritz ziet het niet zitten om als een soort lucky loser weer aan het toernooi te worden toegevoegd.

“Ik zit niet te wachten op cadeautjes”, aldus Fritz, die voor het eerst tot de kwartfinale van een Grand Slam reikte, in een reactie op de recente ontwikkelingen. “Als ik Nadal niet op de baan kan verslaan, verdien ik het niet om een halve finale te spelen. Zo simpel is het.”

Het is voor het eerst sinds 1992 dat er een halve finale bij de mannen niet wordt gespeeld. Richard Krajicek kampte toen met een blessure aan zijn schouder waardoor hij niet kon aantreden tegen Jim Courier.

