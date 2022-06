Kyrgios liet geweldige cijfers optekenen tegen Krajinovic. Hij sloeg 49 winners en 24 aces en won zo 6-2 6-3 6-1 van zijn tegenstander. Na de wedstrijd stond hij zoals we hem kennen met voldoende zelfvertrouwen de interviewer te woord. Hij wilde het geheugen van het aanwezige publiek ‘opfrissen’, zei hij na de wedstrijd.

“Ik wilde iedereen eraan herinneren dat ik best wel goed ben. Ik ben blij, want ik heb hard gewerkt voor dit toernooi. Dit toernooi staat het hele jaar in mijn agenda omcirkeld. Ik denk dat dit het toernooi is waar ik het meeste kans maak om een Grand Slam te winnen.”

Op de persconferentie liet hij nogmaals blijken dat zichzelf zichzelf bewijzen aan de rest van de wereld een van de grootste drijfveren was achter de winst van vandaag. “Ik wil mensen bewijzen dat ik echt goed ben. Ik heb het gevoel dat ik niet altijd genoeg respect krijg.”

Overmorgen speelt Kyrgios tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. Kyrgios won drie van de vier ontmoetingen die hij met hem had. Dit jaar schakelde hij Tsitsipas nog uit op het grastoernooi van Halle.

