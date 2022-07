Wimbledon | Ingetogen Kyrgios ondanks problemen met schouder in vijf sets naar kwartfinale

Het leek wel alsof Kyrgios er tijdens de vijfde set pas echt lekker inkwam, terwijl er aan het einde van de derde set nog serieus twijfels waren of hij de partij wel zou vervolgen. Zeker als die set niet zijn kant op was gevallen, had het er misschien heel anders uit kunnen zien.

Kyrgios maakte een tamme, zelfs wat apathische indruk en leek serieus last te hebben van een blessure aan zijn schouder. Hij liet soms zomaar een paar punten aan Nakashima, om vervolgens een wereldbal te slaan en de game weer spannend te maken. Daarna ging er weer een bal een meter uit. Ook zijn challenges waren soms… bijzonder, aangezien ballen dik in waren. Soms zelfs binnen de lijnen.

Eerste kwartfinale sinds 2015

Ondanks alles bleef Kyrgios in de wedstrijd, terwijl Nakashima zijn best deed om zo stoïcijns mogelijk te blijven in de hoop de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. Dat had zomaar kunnen gebeuren, want wat als hij de tiebreak had gewonnen?

De tiebreak verloor hij, maar na de vierde set was de stand toch weer in evenwicht. Net toen Nakashima bij de start van de vijfde set een beslissende versnelling leek te plaatsen, sloeg Kyrgios figuurlijk terug en binnen een mum van tijd stond hij 5-1 voor. De Australiër serveerde de wedstrijd uit op 5-2 en behield daarmee zijn ongeslagen status in vijfsetters in Londen.

Het is voor het eerst sinds de Australian Open van 2015 dat Kyrgios weer eens in de kwartfinale van een Grand Slam staat. Een jaar eerder hoorde hij ook al eens bij de laatste acht op Wimbledon. Kyrgios speelt in zijn kwartfinale tegen Cristian Garin.

