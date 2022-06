Wimbledon | Jabeur simpel door naar tweede ronde na overwinning op Bjorklund

Jabeur hoopt haar kwartfinale van vorig jaar - wat tevens haar definitieve doorbraak was in de top van het internationale vrouwentennis - te herhalen. IN die kwartfinale verloor ze in straight sets van de Belarussin Aryna Sabalenka.

Naast die kwartfinale kwam ze nooit verder op een Grand Slam. Een maand geleden werd ze op Roland Garros al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Poolse Magda Linette.

Eerder dit jaar werd Jabeur de eerste Afrikaans-Arabische speelster die een WTA 1000-finale bereikte. Dat deed Jabeur in Madrid. Ze zou die finale uiteindelijk verliezen van Iga Swiatek, die tot nu onklopbaar is in het vrouwencircuit.

