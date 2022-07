Wimbledon | Jabeur verslaat vriendin Maria onderweg naar eerste finale van een Grand Slam

Als nummer twee van de wereld begon de 27-jarige Jabeur als grote favoriete aan de halve eindstrijd. Vooral ook omdat het sprookje van Maria al een stukje langer duurde. De Duitse (34 jaar) staat buiten de top honderd en was nooit verder gekomen dan de derde ronde.

Tijdens Wimbledon 2022 viel alles goed voor Maria, totdat ze op Jabeur stuitte. Jabeur nam het initiatief door de eerste set met 6-2 te winnen, al lag het niveau van beide speelsters dichter bij elkaar dan je zou vermoeden. Dit bleek in set twee, toen Maria er nog een schepje bovenop deed. Ze won met 3-6.

Derde set zo beslist

De toeschouwers op het centre court maakten zich al op voor een spannende strijd, maar de derde set was in een vloek en een zucht voorbij. Jabeur had nog voldoende energie om door te pakken, terwijl bij Maria de tank leeg raakte. Binnen de kortste keren was het beslist: 6-1.

Jabeur speelt in de finale tegen Elena Rybakina of Simona Halep, die er in 2019 al in slaagde om Wimbledon te winnen.

