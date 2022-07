De boete van Kyrgios bedraagt 3840 euro, terwijl Tsitsipas een geldsom van 9590 euro moet overmaken. Grote kans dat de twee hier niet bepaald wakker van liggen, aangezien een plekje in de derde ronde goed is voor zo’n anderhalve ton aan prijzengeld.

Als het aan Kyrgios had gelegen, was Tsitsipas niet alleen bestraft maar tijdens de partij al gediskwalificeerd. De Griek sloeg na het verliezen van een set een bal hard en vlak het publiek in. Wonderwel raakte hij niemand, anders had hij waarschijnlijk inderdaad kunnen inrukken.

Diskwalificatie

Kyrgios vond dat Tsitsipas zijn boekje ver genoeg buiten was gegaan om inderdaad weggestuurd te worden, maar de umpire was het niet met hem eens en in een gesprek met de supervisor lukte het hem ook niet om die overtuiging over te brengen.

De partij werd daarop vervolgd, waarna de twee kemphanen het slechtste in elkaar naar boven haalden. Kyrgios riep bijvoorbeeld ‘goede bal!’ na missers van Tsitsipas, die op zijn beurt meerdere keren gewoon probeerde om met harde ballen het lichaam van Kyrgios te raken.

Scorebord

Een van de ballen van Tsitsipas eindigde tegen het scorebord, om maar aan te geven dat zijn potje duidelijk overkookte. Na de tennisfittie beschuldigde hij zijn tegenstander van 'pestgedrag'. Kyrgios hield zijn hoofd er wel bij, won in vier sets en speelt maandag tegen Brandon Nakashima om een plek in de kwartfinale.

Als Kyrgios wint, is dat een evenaring van zijn beste prestatie op Wimbledon in het bijzonder en van alle Grand Slams in het algemeen.

