Wimbledon | “Kyrgios laat zich niet coachen” - Oud-trainer doet boekje open over finalist

De 27-jarige Kyrgios dacht dat hij ondanks een overdosis talent nooit meer de finale van een Grand Slam zou bereiken, maar het tegendeel blijkt waar. Door de blessure van Rafael Nadal kreeg hij een walk-over en is een finaleplaats realiteit. Wimbledon 2022 is het toernooi geworden van Kyrgios, al was en is de controverse natuurlijk nooit ver weg.

Kyrgios maakte als vanouds ruzie met lijnrechters, umpires, publiek en tegenstanders. De Australiër was de overduidelijke winnaar van het straatgevecht met Stefanos Tsitsipas, die zich volledig liet gaan en diverse keren probeerde om Kyrgios met ballen op volle topsnelheid te raken.

Ook kreeg Kyrgios diverse boetes opgelegd omdat hij zich niet hield aan de kledingvoorschriften. Wimbledon betekent wit, maar als de Australiër zin had om rode schoenen en een rode pet te dragen dan droeg hij rode schoenen en een rode pet. “Ik doe wat ik wil”, verklaarde Kyrgios.

Chocolaatje

Kyrgios doet inderdaad wat hij wil, zo weet ook zijn oud-trainer. Eagle geeft een klein inkijkje hoe het was om samen te werken. “Iedere dag is anders. Met Kyrgios weet je nooit wat je krijgt! Soms doet hij briljante dingen, soms maak je ontzettende teleurstellingen mee. Het is met Kyrgios alsof je een chocolaatje pakt uit een grote doos… je weet nooit wat je krijgt”, aldus Eagle.

“Het is een grote uitdaging om met Nick te werken. Het is geweldig om te zien dat Nick eindelijk zijn potentieel inlost, want hij is een van de grootste talenten die het tennis ooit heeft gehad”, vervolgt de oud-trainer, die geen inkijkje kan geven in de psyche van Kyrgios. “Ik weet niet of iemand daar toe in staat is!”

“Zoals Kyrgios bestaat er maar eentje. Wat mij wel opvalt als ik nu naar hem kijk, is dat hij vastberaden oogt. Hij is fitter, beweegt beter en raakt de bal uitstekend. Hij heeft zich ook goed voorbereid, speelde geen Roland Garros en zette echt zijn zinnen op Wimbledon. Als er één Grand Slam is die hij kan winnen, dan is het deze.”

Niet luisteren

Eagle heeft Kyrgios van dichtbij aan het werk gezien – niet altijd trouwens, omdat hij zelden zin had om serieus te trainen – en staat nog altijd versteld van de kwaliteit die hij bezit. “Ik bewonder hem. En mensen onderschatten zijn tennis-IQ. Hij kan een tegenstander slopen, al krijgt hij er niet altijd krediet voor. Nick is gewoon onwijs goed. En dat zonder overdreven training of preparatie. Wat hij heeft bereikt, is zelfs nu al bewonderenswaardig, vind ik.”

Het wordt op z’n minst bijzonder om Kyrgios zondag op het centre court de finale van Wimbledon te zien spelen. Alles en iedereen vindt iets van Kyrgios. En dat is lang niet altijd positief. “Je houdt van Nick of je hebt een hekel aan hem. Tennispuristen haten hem, de jongere generaties vinden hem geweldig. De vraag is of het publiek Nick zondag omarmt, want dat is natuurlijk posh.”

“Ik vind Nick soms zwaar over de top en zou willen dat hij gewoon gaat tennissen, want ik ken zijn talent en door met hem één-op-één samen te werken… ik wil gewoon graag dat hij zijn talent waarmaakt. Nick had al drie, vier of vijf Grand Slams kunnen winnen. Als hij wat minder streken uithaalt en zich focust op zijn spel, kan hij echt titels winnen.”

Heeft Eagle nog een laatste boodschap voor Kyrgios? “Ik zou zeggen: blijf doen wat je doet, want het werkt goed. Maar wat ik ook zeg, Nick luistert toch niet naar me.”

