Tijdens de gewonnen vierderondewedstrijd tussen hem en Brandon Nakashima hield Kygios zich redelijk in. Zonder woede-uitbarstingen of te spugen naar fans bereikte hij na vijf sets opvallend beheerst de kwartfinale.

Voor de wedstrijd had hij echter al een statement gemaakt. Met zijn rode pet en sportschoenen was hij de baan op gekomen. Dit terwijl Wimbledon van de spelers verplicht dat ze in een volledig witte outfit op de baan verschijnen. Voor de wedstrijd begon, wisselde hij zijn rode pet in voor een witte en trok hij witte schoenen aan.

Persconferentie

Op de persconferentie na de wedstrijd vroeg een BBC-reporter naar zijn gedrag en dat leverde een leuk gesprek op. “Ik doe wat ik wil”, gaf Kyrgios als verklaring voor zijn rode accessoires. “Dit zorgt weer voor meer aandacht voor mij. Er wordt toch gezegd: elke publiciteit is goede publiciteit?”

Grenzen

Eurosport-expert Mats Wilander denkt dat fans van zijn gedrag smullen, maar dat officials bang zijn voor het gedrag van de kleurrijke tennisser. “De mensen binnen het tennis zijn bang dat anderen ook de regels gaan negeren. Het publiek houdt echter van Kyrigios. Hij maakt mensen meer enthousiast dan vrijwel elke andere speler uit de geschiedenis, behalve Roger Federer en Andy Murray dan, hier op Wimbledon.”

Alex Corretja kijkt met gemengde gevoelens naar Kyrgios. “Ergens is het leuk omdat hij totaal anders is dan de rest. Maar er moet wel een grens een zijn. Die grens ligt bij respectvol omgaan met je tegenstanders, scheidsrechter en spelers. Ik kan het waarderen als hij lolletjes uithaalt met zijn slagen, maar die andere grens moet hij niet over gaan.”

Aangeklaagd

Het zijn onrustige tijden voor Kyrgios. Kyrigios moet voor de rechter komen vanwege een mishandelingszaak. Op 2 augustus staat de rechtszaak gepland. Hij zou in december vorig jaar zijn voormalig vriendin Chiara Passari binnenshuis mishandeld hebben.

Kyrgios speelt woensdag tegen de Chileen Cristian Garin om een plek in de halve finale. Zover kwam Kyrgios nog nooit op een Grand Slam.

