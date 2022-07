Misschien is het omdat ze stiekem te veel op elkaar lijken in hun doen en laten, misschien is het omdat ze elkaar echt niet moeten… maar van enige vriendschap tussen Kyrgios en Djokovic was lange tijd bepaald geen sprake.

Kyrgios maakte Djokovic zelfs een beetje belachelijk door zijn juichgebaar na te doen tijdens het betreden van de baan voor een duppelpartij op de Australian Open van 2021. Voor nagenoeg lege tribunes stuurde de Australiër liefde in alle windrichtingen, zoals Djokovic normaal doet na winst.

De onderlinge verhoudingen veranderden rondom de Australian Open begin 2022, toen Kyrgios het als één van de weinigen opnam voor Djokovic. De ongevaccineerde Djokovic werd door de Australische overheid gedeporteerd en waar velen vonden dat dit wel terecht was, sprak Kyrgios zich uit.

No love lost

“Er is absoluut een soort van bromance nu, wat eigenlijk een beetje gek is. Ik denk dat iedereen wel weet dat we een tijdlang niet zo goed met elkaar konden opschieten. No love lost… In bepaald opzicht was de ophef die dat veroorzaakte nog best goed voor het tennis”, aldus Kyrgios.

“Iedere keer als we tegen elkaar speelden, was er een flinke hype. De pers vond onze lastige verhouding interessant, net als de mensen die keken naar onze partijen, zo werkt dat. Maar ik heb het gevoel dat ik zo’n beetje de enige speler was die het voor hem opnam toen het drama op de Australian Open zich ontvouwde.”

Er is sindsdien toch wel iets veranderd, volgens Kyrgios. “Ik denk dat we sindsdien toch een zekere mate van respect voor elkaar hebben gekregen. Misschien niet per se op de baan, maar wel erbuiten. Als zich een grote crisis afspeelt in iemands leven en iemand steunt je… we sturen nu zelfs wel eens DM’s naar elkaar via Instagram. Heel raar eigenlijk!”

Relatie verbeterd

“Eerder deze week zei Djokovic zelfs iets in de trant van: ik hoop je zondag tegen te komen”, besluit Kyrgios, die nog wel een en ander dient kort te sluiten met Djokovic. De Serviër gaat zelf namelijk een stuk minder ver. “Ik weet niet of je onze verhouding al echt een bromance kunt noemen.”

Djokovic legt uit: “Onze relatie is zeker een stuk verbeterd als je kijkt naar hoe we voor pakweg januari 2022 met elkaar omgingen. Toen ik in Australië enkele van mijn zwaarste momenten beleefde, was Nick één van de weinige spelers die het voor mij opnam en de publiciteit zocht om mij te steunen. Dat kan op mijn waardering rekenen, ik respecteer dat zeer.”

Op een eerder moment tijdens de coronapandemie was Kyrgios trouwens nog zeer kritisch op Djokovic, toen hij zelf een toernooitje organiseerde om toch een balletje te kunnen slaan. Dit maakte de verrassing alleen maar groter toen Kyrgios besloot hem te steunen terwijl Djokovic in de clinch lag met de Australische overheid.

