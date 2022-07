Premium Tennis Nick Kyrgios - Novak Djokovic 14:30-19:00

Ad

In dit liveblog houden we je van de eerste tot de laatste bal op de hoogte van Djokovic-Kyrgios. Die twist begint rond 15:00 uur. Daar omheen hebben we ook aandacht voor Sam Schroder en Niels Vink in hun finale(s) bij het rolstoeltennis plus de eindstrijd in het dubbelspel bij de vrouwen met Elise Mertens. Kijk live op discovery+.

Wimbledon Wimbledon | Preview mannenfinale: Djokovic vs Kyrgios EEN UUR GELEDEN

Djokovic vs Kyrgios

Een buikspierblessure beroofde ons van een prachtige halve finale tussen Rafael Nadal en Kyrgios, maar gelukkig is er nog… de eindstrijd! Het sluitstuk van een prachtig toernooi, de climax van twee weken tennis op heilig gras. Wint Djokovic voor de vierde keer op rij of doet Kyrgios het onmogelijke?

We genoten van de Nederlanders Botic van de Zandschulp, Tim van Rijthoven en Tallon Griekspoor, we klapten de handen stuk voor Nadal, vonden de streken van Kyrgios top of flop en stonden versteld van de kwaliteit die Djokovic eens te meer toonde op de in Londen neergelegde grasstroken.

En nu zijn we aanbeland bij de finale. Lees in een uitgebreide preview op Djokovic-Kyrgios waarom het zo bijzonder is dat uitgerekend deze twee kemphanen met elkaar de strijd aangaan voor de hoofdprijs. De twee konden elkaar voorheen niet luchten of zien, maar inmiddels is sprake van een voorzichtige bromance.

Schroder en Vink in finales rolstoeltennis

Behalve Djokovic-Kyrgios levert Wimbledon 2022 zondag ook opnieuw Grand Slam-winst op voor een Nederlander. Die de Groot won zaterdag al haar finale en net als tijdens Roland Garros is de finale van het rolstoeltennis bij de mannen een Nederlands onderonsje, tussen Sam Schroder en Niels Vink. Vink won op het gravel zijn eerste Grand Slam, en nu?

Schroder en Vink komen later op de dag ook nog in actie in het dubbelspel. Tijdens datzelfde dubbelspel zijn ook Diede de Groot en Aniek van Koot nog in de race. Het oranje duo speelt in de eindstrijd tegen Kamiji/Mathewson.

Mertens

Om het helemaal af te maken, heeft ook België nog uitzicht op glorie. De als eerste geplaatste Elise Mertens bereikte, samen met Shuai Zhang, de finale van het vrouwendubbel. Mertens en Zang binden de strijd aan met Krejcikova/Siniakova. Het tweetal uit Tsjechië heeft een net iets uitgebreide erelijst, maar de Belgische weet al net zo goed hoe het is om Wimbledon te winnen!

Speelschema dag 14

Centre court - start 15:00 uur:

Djokovic(1)-Kyrgios

Mertens/Zhang(1)-Krejcikova/Siniakova(2)

Court 3 - start 12:00 uur:

Kunieda-Hewett

De Groot/Van Koot(1)-Kamiji/Mathewson

Court 12 - start 12:00 uur:

Vink(1)-Schroder(2)

Nog niet bekend:

Schroder/Vink(1)-Lapthorne/Wagner(2)

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van Wimbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Rybakina komt terug na zwakke eerste set en wint eerste Grand Slam 17 UUR GELEDEN