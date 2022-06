Premium Tennis Carlos Alcaraz - Tallon Griekspoor 18:00-20:00

Ad

De eerste updates in dit liveblog verschijnen na 12:00 uur, als de eerste ballen worden geslagen!

Wimbledon Wimbledon | Speelschema dag 3 - met onder meer Griekspoor-Alcaraz, Van Rijthoven en Djokovic EEN UUR GELEDEN

Wimbledon | Griekspoor ruikt na winst ook kansen tegen Alcaraz - “Tref hem het liefst op gras”

Het is een goede zaak dat er op dag drie alweer twee Nederlanders in actie komen, want dat is recent tijdens Grand Slams wel eens anders geweest. We kunnen dus wel spreken van een luxesituatie tijdens deze editie van Wimbledon. Zit er nog meer in het vat? Dat is de grote vraag.

De opdracht voor Griekspoor en Van Rijthoven liegt er niet om. Met name Griekspoor mag aan de bak, want hij komt uit tegen wonderkind Carlos Alcaraz. De Spanjaard had het lastig in de eerste rond en nu er op gras wordt gespeeld, ziet Griekspoor kansen voor zichzelf. Hopelijk kan hij de opgeklopte verwachtingen waarmaken.

Van Rijthoven treft met Reilly Opelka een tegenstander van een minder kaliber dan Alcaraz, maar dit betekent niet direct dat een plekje in de derde ronde een zekerheidje is. Verre van zelfs. Van Rijthoven moet zijn stuntzomer een vervolg zien te geven in de jacht op een plekje in de derde ronde.

Wimbledon | Van Rijthoven staat in de tweede ronde - “Het verschil is dat ik probeer te genieten”

Centre court

Anders spelers die we woensdag in dit liveblog in de gaten houden, zijn Casper Ruud, Novak Djokovic, Emma Raducanu en Andy Murray. De Britten hopen eens te meer de harten van het publiek te veroveren en kunnen ongetwijfeld rekenen op gepassioneerde aanmoedigingen.

Als er iets geks gebeurt – en waarom niet? – tijdens het dubbelspel met Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis slaan we dat natuurlijk niet over!

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van Wimbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Serena Williams buigt na drie uur spannend tennis het hoofd in match-tiebreak 12 UUR GELEDEN