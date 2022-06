Premium Tennis Catherine Harrison - Arantxa Rus 11:55-14:00 Live

Berrettini test positief op corona

De finalist van 2021 heeft zich op de dag van zijn eersterondepartij moeten terugtrekken. Mateo Berrettini kan niet in actie komen als gevolg van een positieve coronatest... Gisteren moest Marin Cilic al om dezelfde reden forfait geven.

Rus van start

Het inspelen begon op 12:00 uur en nu, een kleine tien minuten later, begint Arantxa Rus daadwerkelijk aan haar partij in de eerste ronde van Wimbledon. Lukt het om weer eens een partij te winnen op een Grand Slam? We hopen het van harte! Catherini Harrison moet er in dat geval aan geloven.

Mooie eerste dag

Het valt te hopen dat de Nederlanders niet direct op dag één hebben gepiekt, want dan hebben we het mooiste al achter de rug. We hopen juist dat er nog veel moois komt. Van Rijthoven en Griekspoor staan dus al in de tweede ronde, dinsdag is het woord aan Rus en Van de Zandschulp. Van de Zandschulp is zelfs als 21ste geplaatst.

Rus start om 12:00 uur, Van de Zandschulp speelt later op de middag. Maar de Nederlanders zijn niet de enige blikvangers die de baan betreden. Wat te denken van Rafael Nadal en Serena Williams? Zomaar twee wereldtoppers op jacht naar nóg meer historie.

Wimbledon | Griekspoor rekent in vier sets af met wispelturige Fognini

Historie

Nadal is fit genoeg om jacht te maken op zijn derde Grand Slam van 2022, terwijl Serena hoopt af te rekenen met de vloek van 24. Hoe realistisch dat is, blijkt misschien al in de eerste ronde. Ook Iga Swiatek komt in actie, staat de deur van haar bakkerij weer open?

We houden je de hele dag door op de hoogte via dit liveblog, ook van de gekke streken die Nick Kyrgios ongetwijfeld weer uithaalt. De markante Australiër behoort tot de beste tennissers op gras, maar vaak is er amper iets nodig voordat hij weer uit zijn vel springt. Zelfs op het nette Wimbledon…

Wimbledon | Van Rijthoven staat in de tweede ronde - “Het verschil is dat ik probeer te genieten”

