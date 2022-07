Premium Tennis Nikoloz Basilashvili - Tim van Rijthoven 12:00-19:01 Live

Deze liveblog begint rond de klok van 12:00 uur, als Van Rijthoven op de baan verschijnt voor zijn wedstrijd tegen Nikoloz Basilashvili.

Van Rijthoven

Er staan voor het eerst in twintig jaar tijd twee Nederlandse mannen in de derde ronde van Wimbledon. Daar zijn we blij mee. Maar in plaats van de polonaise te lopen, gaat het vizier nu gericht op de vierde ronde. Niet in de laatste plaats bij Van Rijthoven, die overloopt van ambities. Zijn recente zegereeks valt zelfs internationaal op, terwijl ook Botic van de Zandschulp niet meer ontsnapt aan de aandacht van de camera’s.

Djokovic

De Nederlanders staan er goed op en als Van Rijthoven en Van de Zandschulp weer weten te winnen, zijn er ontmoetingen aanstaande met Novak Djokovic en Rafael Nadal. Althans, dan moeten Djokovic en Nadal ook winnen.

Of dat Djokovic lukt, weten we vrijdag al. De Serviër komt vandaag in actie, net als Carlos Alcaraz. Ook Ons Jabeur en Maria Sakkari spelen vrijdag hun derderondepartij. Dit zijn stuk voor stuk zomaar wat namen die je vrijdag voorbij ziet komen in dit liveblog.

