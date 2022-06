Premium Tennis Federico Delbonis - Tim Van Rijthoven 15:56-17:56

Actie op de baan!

Er is actie op de baan. Het ziet er naar uit dat het doek wat het gras droog moet houden verwijderd wordt. De paraplu's zijn inmiddels ook allemaal verdwenen van de tribune. Het is droog!

Nog altijd regen

Langzaamaan verdwijnen de paraplu's van de tribunes terwijl de mensen wel blijven zitten, maar voorlopig is er nog altijd geen beweging op de baan.

Kwestie van tijd

Het is Londen een kwestie van tijd voordat er een wedstrijd stilgelegd wordt vanwege de regen. In de zesde game is het dit jaar raak. De wedstrijd tussen Ruud en Ramos-Vinolas wordt later hervat als de regen is opgehouden.

Wimbledon 2022 is begonnen!

De tijd van wachten is voorbij. Wimbledon 2022 is begonnen.

Van Rijthoven

De revelatie van de afgelopen weken. Tim van Rijthoven won op 12 juni zijn eerste ATP-titel als nummer 205 van de wereld. In de finale versloeg hij Daniil Medvedev, de huidige nummer één van de wereld. Dankzij deze overwinning kreeg Van Rijthoven een wildcard voor Wimbledon. De Nederlander neemt het in de eerste ronde op tegen de nummer 84 van de wereld: Federico Delbonis. Op baan elf komen de twee als derde partij in actie. De verwachting is dus dat ze eind van de middag beginnen aan hun wedstrijd.

Griekspoor

Tallon Griekspoor mag het vandaag opnemen tegen Fabio Fognini. De wedstrijd tussen de Nederlander en de Italiaan is de derde partij op baan 16. Ook voor deze wedstrijd is de verwachte starttijd pas aan het eind van de middag.

Djokovic

Novak Djokovic neemt het op de eerste dag op tegen Kwon Soon-woo. De Serviër verloor tijdens Roland Garros van Rafael Nadal en krijgt nu tijdens Wimbledon wederom een kans om een stap dichter bij het Grand Slam record van de Spanjaard te komen. Kwon is de nummer 81 op de ATP-ranglijst en heeft dus een zware kluif aan de hoogtst geklasseerde tennisser van het toernooi. Om 14.30 begint de wedstrijd tussen Djokovic en Kwon op Centre Court.

Raducanu

Emma Raducanu mag tijdens haar 'thuis' Grand Slam laten zien wat ze in huis heeft. De Britse mag het opnemen tegen de Belgische Alison Van Uytvanck. Deze wedstrijd is ook op Centre Court na de wedstrijd van Djokovic-Kwon

Ruud

De verliezende finalist van Roland Garros mag als één van de eersten in actie komen tijdens Wimbledon. Casper Ruud neemt het op tegen Albert Ramos-Vinolas. Deze wedstrijd begint om 12.00 uur op baan 12.

Ontbrekende namen

Er ontbreken wel een aantal grote namen dit toernooi. De nummer één van de wereld Daniil Medvedev doet niet mee aan het toernooi vanwege de oorlog in Oekraïne. De organisatie van het toernooi heeft besloten dat Russen niet mogen spelen op het toernooi. De nummer twee van de wereld ontbreekt ook. Alexander Zverev is nog aan het herstellen van zijn verschrikkelijke enkelblessure die hij opliep tijdens de halve finale op Roland Garros tegen Rafael Nadal. Ook is Naomi Osaka niet van de partij vanwege een slepende achillespees blessure.

