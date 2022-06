Premium Tennis Botic Van De Zandschulp - Emil Ruusuvuori 11:55-14:00 Live

Ad

Tweede set naar Van de Zandschulp

Wimbledon Kijk live naar Mihaela Buzarnescu - Coco Gauff in de tweede ronde van Wimbledon! 30 MINUTEN GELEDEN

Van de Zandschulp dendert door en het lukt weliswaar niet op love, maar winst van de tweede set is een feit. Dankzij een score van 6-1 is de stand na 3-6 weer terug in evenwicht. Kan de Nederlander doorpakken op weg nar een plek in de derde ronde?

Het begint te draaien

Het lijkt erop dat Van de Zandschulp de juiste afstelling heeft gevonden. Er is sprake van een dubbele break voorsprong in de tweede set en we zien winners, dropshots en veel gewonnen punten. Wat een verschil met de eerste set!

Betere start Van de Zandschulp in tweede set

Het dreigde ook in de eerste servicebeurt van de tweede set even mis te gaan voor Van de Zandschulp, maar hij is op tijd bij de les. En in de volgende game pakt hij zelfs op love een game af van Ruusuvuori. Kortom, 2-0 voor Botic!

Slappe start komt Van de Zandschulp duur te staan

Van de Zandschulp begint iets beter te spelen, maar de schade opgelopen aan het begin van de eerste set kan niet worden worden gerepareerd. Dus is het Ruusuvuori die de eerste set wint. De Fin doet dat met 6-3.

Botic levert service nu wel in

Het is voorlopig Ruusuvuori die dicteert. Dat bleek al op eigen opslag en nu helemaal, aangezien de Fin de opslag van Van de Zandschulp breekt en in korte tijd een voorsprong neemt van 4-1. Het was al bijzonder dat de Nederlander een punt maakte op de service van Ruusuvuori, kun je nagaan.

Zoeken voor Van de Zandschulp

Van de Zandschulp is wel eens beter begonnen aan een partij, maar er is nog geen man overboord. Totaal niet. Na drie games gaat het nog gewoon op service.

Interview Van Rijthoven

Bekijk hier als extraatje alvast een leuk interview de zomerhit van 2022... Tim Van Rijthoven!

Wimbledon - Van Rijthoven is de zomerhit van 2022 | “Winnen is nu geen toeval meer”

Van de Zandschulp

Tim van Rijthoven is voorlopig de zomerhit van 2022, maar wie weet lukt het Van de Zandschulp om er een duoprestatie van te maken. Als Van de Zandschulp in tegenstelling tot in Rosmalen nu wel afrekent met Ruusuvuori staan er voor het eerst sinds 2002 twee Nederlandse mannen in de derde ronde op het heilige gras. Van de Zandschulp komt rond de klok van 12:00 uur al op de baan.

Pattinama-Kerkhove

Het zou een prachtige prestatie zijn, terwijl Pattinama-Kerkhove vrijuit kan spelen tegen Swiatek. De lucky loser treedt op baan 1 aan tegen de nummer één van de wereld en hoopt in eerste instantie dat er geen lekkernijen als bagels worden uitgedeeld in Iga’s bakkerij, maar gaat de wedstrijd in met het idee om er iets van te maken en wil niet met bange, grote ogen in de koplampen kijken.

Kyrgios en Nadal

Los van de Nederlanders is er natuurlijk nog veel meer actie! Wat te denken van grasspecialist en entertrainer Kyrgios? Weet hij zijn koppie er opnieuw bij te houden en te presteren? En Nadal behoeft natuurlijk al helemaal geen introductie. Het is alleen al schitterend om hem op het centre court weer in actie te zien.

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van Wimbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Kijk live naar Simona Halep - Kirsten Flipkens in de tweede ronde van Wimbledon! 32 MINUTEN GELEDEN