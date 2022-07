Premium Tennis Richard Gasquet - Botic van de Zandschulp 14:00-16:00

Ad

De liveblog van Wimbledon begint niet voor 12:00 uur, want vanaf dat moment worden de eerste ballen geslagen. De spelers waarop we focussen kunnen best eens later beginnen. Zodra er wordt gespeeld, volgen er updates!

Wimbledon Kijk live naar Simona Halep - Magdalena Frech in de derde ronde van Wimbledon! EEN UUR GELEDEN

Van de Zandschulp

We zijn op Wimbledon tot dusver verschoond gebleven van epische clashes, maar het kan niet lang meer duren voordat de echte strijd losbarst. Wat te denken van de ontmoeting vandaag tussen Nick Kyrgios en Stefanos Tsitsipas? Als dat geen vuurwerk oplevert…

Als Nederlanders kunnen we ons sowieso focussen op Van de Zandschulp, die op court 2 aantreedt tegen Richard Gasquet. De Fransman stond twee keer in de halve finale in Londen, maar heeft het de laatste edities zwaar. De jaren beginnen dan ook te tellen voor de 36-jarige Fransman.

Wimbledon | “Het was vroeg, ik bewoog niet goed” - Van de Zandschulp over zwakke eerste set

Swiatek en Gauff

En anders zijn er genoeg grote namen om onder het vergrootglas te leggen. Begint Nadal zijn draai te vinden op het heilige gras of krijgt hij het ook in de derde ronde lastig? Een vraag waar we zaterdag antwoord op krijgen. En hoe vervolgt Iga Swiatek haar toernooi na de moeizame winst op Lesley-Pattinama Kerkhove.

Het moment nadert waarop de favorieten niet anders kunnen dan met de billen bloot gaan. Als Swiatek ook maar even verslapt, is er bijvoorbeeld Coco Gauff die zeer volwassen staat te spelen. En wat te denken van Badosa-Kvitova en Krejcikova?

Wimbledon | Pattinama-Kerkhove na drie sets strijdend ten onder tegen Swiatek

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van Wimbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Kijk live naar Botic van de Zandschulp - Richard Gasquet in de derde ronde van Wimbledon! EEN UUR GELEDEN