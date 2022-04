Het zat er al enige tijd aan te komen dat Wimbledon overging tot het uitsluiten van tennissers met de Russische of Belarussische nationaliteit. Hiermee gaat de organisatie, de All-England Club (AELTC), verder dan de ATP en WTA, die tennissers uit deze landen slechts hun vlag afnam.

Als private club vindt de AELTC het gepast om zijn eigen maatregelen te treffen. Sowieso wordt op Engelse bodem verder doorgepakt dan door andere partijen. Eerder kreeg bijvoorbeeld Formule 1-coureur Nikita Mazepin te horen dat hij hoe dan ook niet welkom was bij de Grand Prix van Groot-Brittannië, waarna Haas hem mede op basis hiervan uit de auto besloot te zetten.

Azarenka

Nu zijn de Russische en Belarussische tennissers dus aan de beurt. En dat heeft serieuze gevolgen. Zo gaat er een streep door de deelname van nummer twee van de wereld Medvedev – momenteel herstellende van een hernia-operatie – en is ook topper Andrey Rublev niet welkom bij de mannen.

Bij de vrouwen worden onder anderen Anastasia Pavlyuchenkova (WTA11), Victoria Azarenka (WTA-18) en Daria Kasatkina (WTA-26) geweerd. Er staan in totaal vier Russische mannen in de tophonderd van de ATP-ranglijst, terwijl er acht Russische vrouwen behoren tot de eerste honderd van de WTA-ranking.

Tennis | "Er is meer wat we kunnen doen" - Svitolina bedroefd over oorlogssituatie in thuisland

Djokovic

Het weren van Medvedev betekent dat er voor de tweede keer dit jaar een tennisser wordt uitgesloten op basis van uitzonderlijke gronden. Nummer één van de wereld Novak Djokovic was kort voor aanvang van de Australian Open hoofdpersoon van een serieuze diplomatieke rel, omdat hij als ongevaccineerde geen toegang kreeg tot Australië.

Tot tweemaal toe werd Djokovic’ visum ingetrokken. De tweede keer was dit definitief en veranderde ook een uitspraak van de rechter niets meer aan de zaak. Toen kon de titelverdediger onverrichter zake terug naar huis. Sindsdien kwam Djokovic nauwelijks meer in actie, wat doet vrezen voor zijn nummer één-positie en kansen op titelprolongatie bij Roland Garros.

Coronaprik

Ondertussen is het nog altijd onzeker of Djokovic zonder coronaprik later dit jaar wel welkom is in New York voor de US Open, waardoor mogelijk drie van de vier Grand Slams nog voor het slaan van de eerste bal een favoriet kwijtraken.

De eerste dag van de 2022-editie van Wimbledon staat 27 juni op het programma. Eerst is het vanaf 22 mei de beurt aan Roland Garros.

