Wimbledon | "Mensen zien ons nu als professionele atleten" - Diede de Groot over rolstoeltennis

"Toen ik begon met rolstoeltennis had ik nooit gedacht dat de sport nog tijdens mijn carrière zo serieus genomen zou worden. Ik zag het meer als iets voor de verre toekomst", vertelt De Groot blij. "Het is nu zo speciaal om deze sport te beoefenen. We krijgen steeds meer aandacht en kansen."

De verschillen zitten in de kleine dingen. "Het is bijzonder dat wij ook de kans krijgen om op de grote banen te spelen bij de Grand Slams. Maar ook in onze voorbereiding gaan we vooruit. Zo konden we voorafgaand aan Wimbledon meedoen aan het toernooi in Eastbourne. De organisatie hoefde ons alleen maar toe te voegen, maar voor ons is het een grote stap vooruit."

Professionele atleten

"Mensen zie ons nu ook als professionele atleten. Daar zijn we heel blij mee, want dan zijn wij ook. We trainen elke dag heel hard en zijn net zo blij als de andere spelers om op een Grand Slam te spelen", vervolgt de olympisch kampioene.

"Vroeger waren we wel op de grote toernooien, maar dat was het. Nu zijn we echt onderdeel van het toernooi en krijgen de waardering die we verdienen. De andere spelers zeggen ons bijvoorbeeld ook gedag en maken een praatje over hoe het gaat."

Probleem

Toch zijn er nog stappen te maken, weet De Groot. "Als paralympische sport zijn we groot, maar binnen het tennis zijn we nog steeds klein. Dat merk je in de dingen die je goed geregeld wilt hebben. Twee dagen eerder naar een Grand Slam komen is bijvoorbeeld nog wel eens een probleem."

Ook is het wel eens lastig om een goede trainingsbaan te krijgen. "Je vraagt er dan naar, maar krijgt als reactie dat ze niet weten of dat kan en dat ze het voor je gaan uitzoeken. En soms zijn de banen dan gewoon leeg. Maar goed, dat zijn verbeterpunten. Over het algemeen hebben we niets te klagen en hebben we als sport grote stappen gezet."

Waar kijk je?

