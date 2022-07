Roger Federer speelde een jaar geleden zijn laatste professionele wedstrijd. In de kwartfinale van zijn favoriete Grand Slam verloor hij van de Pool Hubert Hurkacz. Daarna kwam hij door een knieblessure niet meer in actie. Daar hoopt Federer wel verandering in te brengen. De inmiddels veertigjarige werkt nog steeds aan zijn herstel en zinspeelt om een terugkeer.

Ongemakkelijk

Zondag keerde hij in ieder geval terug op het Centre Court, al speelde hij daar geen wedstrijd. Om het honderdjarig jubileum van het Centre Court te vieren werden oude kampioenen als Billie Jean King en Björn Borg verwelkomt in het stadion. Ook recordkampioen Roger Federer was hierbij aanwezig.

Aan het einde van de middag gaf hij aan dat het ‘ongemakkelijk’ voelde om weer terug te zijn op het Centre Court. Hij hoopt nog een keer terug te keren als speler. “Op deze baan won ik de mooiste wedstrijden, maar maakte ik ook mijn pijnlijkste verliezen mee. Ik hoop dat dat ik nog een keer terug kan komen.”

Federer keert als eregast terug op Wimbledon Foto: Getty Images

Nadal

Nadal hoopt dat zijn vriend Federer zo snel mogelijk terugkeert op de baan. “Ik heb het er vaak over gehad, maar ik vind het niet leuk dat hij niet speelt dit jaar.” Toch is hij niet heel sentimenteel. Poëtisch zegt hij: “Dat is het leven, het leven is een cirkel. De klok houdt niet op met tikken. Dit soort dingen moeten we aan wennen. Maar persoonlijk vind ik het lastig. Mijn relatie met hem was altijd goed en hij is waarschijnlijk mijn grootste rivaal.”

Djokovic

Naast Federer was ook Djokovic aanwezig bij het jubileum. Daar sprak hij ook over zijn grote rivaal. “Het is gek dat hij hier in een andere rol staat. Hij is een van mijn grootste rivalen geweest tijdens mijn carrière. Het is heel belangrijk voor een sport dat spelers als hem zoveel mogelijk spelen. Hij zorgt dat zoveel mensen kijken en dat is goed voor ons allemaal.”

WAAR KIJK JE?

