De eerste twee sets kon je missen als je wat te drinken ging halen. Met 6-1 en 6-2 vlogen de eerste twee sets voorbij en leek de wedstrijd snel afgelopen te zijn.

Bij een 4-2 stand in de derde set werd het dak echter gesloten en gingen de lichten aan. Iets waar Sonego al meerdere malen om gevraagd had. Blijkbaar leek dit te zijn wat de Italiaan nodig had, maar het kwam helaas te laat voor Sonego. Ookal lukte het hem om Nadal te breken verloor hij alsnog de derde set met 6-4 en daarmee ook de wedstrijd.

