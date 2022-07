De op Grand Slams dit kalenderjaar nog ongeslagen Nadal bevestigde tijdens een speciaal ingelaste persconferentie dat hij vrijdag niet in staat is om zijn halve finale te spelen. Dit heeft alles te maken met de buikspierblessure waaraan hij tijdens zijn kwartfinale tegen Taylor Fritz al werd behandeld.

Het was een klein wonder dat Nadal erin slaagde om de vijfsetter af te maken – en te winnen – want hij stond op de baan met een buikspier inclusief een scheur van zeven millimeter. Als een sporter warm is, valt de pijn nog relatief mee ten opzichte van hoe zoiets van als je bent afgekoeld.

Nooit opgeven

De eerste berichten op donderdag waren nog best positief en Wimbledon publiceerde zelfs de order of play (speelschema) inclusief de halve finale tussen Nadal en Kyrgios, maar die partij moet nu alsnog geschrapt worden. Nadal is te geblesseerd om te kunnen spelen en als Nadal opgeeft, wil dat iets zeggen.

Nadal geeft namelijk nooit op. Ook niet als zijn vader vanuit de spelersbox gebaart dat hij moet stoppen, niet als er nog een injectie in zijn voet kan worden gezet en eerder dit jaar – toevallig genoeg ook tegen Fritz – niet toen hij slecht ademde vanwege een stressfractuur in zijn rib.

Kyrgios

Maar een blessure aan de buikspier is nu zelfs Nadal te machtig. Dit terwijl hij in de tweede week van de derde Grand Slam van 2022 nog altijd op koers lag voor een Calendar Slam. Hij won eerder dit jaar de historische finale van de Australian Open, goed voor zijn 21ste Grand Slam, en als vanouds ook voor de veertiende keer Roland Garros.

Een nieuwe zege op Wimbledon en Grand Slam 23 zit er nu echter niet meer in, omdat het lichaam hem terugfluit. Het terugtrekken van Nadal betekent dat Kyrgios zonder te spelen doorgaat naar de finale van zondag. Het is voor het eerst dat Kyrgios de finale haalt op een Grand Slam. De Australiër komt daarin uit tegen Novak Djokovic of Cameron Norrie.

