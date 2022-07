Het valt onmogelijk in te schatten of de Spanjaard een gecalculeerd risico neemt of dat sprake is van gekkenwerk, maar zeker is dat Nadal verre van topfit is. Desondanks meldde de leider in de race van gewonnen Grand Slams zich donderdag op de All England Tennis Club ter voorbereiding op de halve finale.

Nadal haalde woensdag met de grootst mogelijke moeite het einde van zijn partij tegen Fritz. Het was al een klein wonder dat hij de clash kon afmaken, laat staan dat hij in de match-tiebreak aan het langste eind trok. Vader Nadal gebaarde zelfs vanuit de spelersbox naar zijn zoon dat het verstandiger was om te stoppen.

Problemen met serveren

Daar wilde Nadal niet aan. De 36-jarige laat zich niet zo snel tegenhouden. Het meeste last had hij met serveren – hij ontloopt zijn service dan ook al een week lang tijdens de training – maar verder ging het nog wel, luidde zijn redenatie. Nadal weet zich telkens op te lappen voor de belangrijke partijen op Grand Slams.

Zo keerde hij na een halfjaar afwezigheid terug om vervolgens tijdens de Australian Open een historische overwinning te boeken, liep hij vervolgens een stressfractuur op aan zijn rib en waren er injecties nodig in zijn gekwetste voet om Roland Garros te kunnen winnen. Het is nu weer raak.

Nadal speelt tijdens Wimbledon al anderhalve week lang met tape op zijn buik. Eerst werd hier niet al te veel achter gezocht, maar het is meer dan serieus. Diverse Spaanse media berichten dat sprake is van een scheur van zeven millimeter in een van zijn buikspieren. Ook dat is voor Nadal geen reden om op te geven. Hij wil vrijdag op het centre court op z’n minst een poging wagen tegen Kyrgios.

Scheur in buikspier niet nieuw

Dat is althans de laatste stand van zaken op donderdagmiddag. Het is niet per se gezegd dat Nadal zich vrijdag bij het wakker worden goed voelt. Aan het willen spelen van de halve eindstrijd, versus Kyrgios die hem ongetwijfeld aan het lopen zal zetten, hangen dan ook nog wel wat haken en ogen.

Bizar genoeg is een scheur van zeven millimeter in een buikspier voor Nadal niet eens nieuw. Tijdens de Australian Open editie 2019 speelde hij zijn halve finale met een scheur van meer dan twee centimeter. Die dag verloor Nadal van Juan Martin del Potro.

