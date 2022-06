Je moet even goed kijken. Een tennisser spuugt uit gewoonte immers wel vaker op de grond. Maar na afloop van de vijfsetter lijkt Kyrgios dit wel degelijk bewust in de richting van een toeschouwer te doen.



Iets dat hij tijdens de persconferentie na afloop ook toegeeft. "Het was naar iemand die mij niet respecteert. Ik had dankzij hem tijdens de partij te maken met haat en negativiteit. Ik heb nu dan ook niet het gevoel dat ik hem iets verschuldigd ben. Naar een toeschouwer die mij support, zou ik dit uiteraard nooit doen."

Wimbledon | Kyrgios houdt op juiste momenten koppie erbij en zegeviert na vijfsetter

Het incident volgt op de ruzie die de Australiër maakte tijdens het grastoernooi in Stuttgart. In de halve finale tegen Andy Murray kreeg hij het aan de stok met een groep in het publiek die naar verluidt zich racistisch zou hebben uitgelaten. Eerder sloeg hij al gefrustreerd een racket kapot.

De ruzie leverde Kyrgios een reglementair verloren game op. Tijdens de persconferentie refereerde Kyrgios hier nog eens aan.

"Ik ben inmiddels gewend dat ik veel van zulke reacties ontvang. Maar wat ik niet begrijp, is dat ik direct een straf krijg wanneer ik iets terug doe. Kijk vandaag, komt die persoon alleen maar naar de partij om op te hitsen en respectloos te zijn. Prima, maar dan kun je het van mij terugkrijgen ook."

Miami Open | Kyrgios laat zich weer eens helemaal gaan en moet dit bekopen met strafgame

