Wimbledon | "Nu pas zie je wat een gouden medaille betekent in Nederland" - Diede de Groot

"Zo'n jaar als 2021 is geweldig. Het is beter dan ik mij ooit had voorgesteld dat mogelijk zo zijn", vertelt De Groot trots. "Het is voor mij nooit een doel geweest om de Golden Slam te winnen. Ik heb geleefd van toernooi naar toernooi. Het was heel bijzonder dat het zich ontwikkelde tot zoiets groots en speciaals."

Wimbledon | "Plezier vinden in kleine dingen is gemakkelijker dan alleen maar proberen te winnen"

Olympisch goud

Hoewel ze enorm trots is op haar overwinningen in de Grand Slams kreeg ze pas echt optimale aandacht na de Paralympische Spelen. Ze won goud in het enkelspel en het dubbelspel met Aniek van Koot.



"Normaal sta ik twee weken in de spotlights na het winnen van een Grand Slam en dan ebt het daarna weg. Na Tokio bleef de drukte maar aanhouden. Iedereen wilde iets van me. Pas nu besef ik wat een gouden medaille winnen betekent in Nederland."

Wimbledon | "Ik vind het een eer om hier te spelen" - Diede de Groot over Wimbledon

Inspiratie

Inmiddels staat de teller op veertien Grand Slams, een enorm aantal. Dat ze hiermee anderen inspireert, is bijzonder, maar geen doel op zich. "Ik werk hard en probeer titels te winnen. Dat is mijn enige doel."

"Ik probeer ook veel met kinderen te trainen. Ik vind het bijzonder dat ik ze kan laten zien wat er mogelijk is en welke doelen je kunt bereiken als topsporter. En dat geldt niet alleen voor tennis, maar ook voor andere sporten. Het belangrijkste is dat ze plezier maken, nieuwe mensen ontmoeten en proberen om iets meer onafhankelijk te zijn."

Waar kijk je?

