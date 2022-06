De veertigjarige Williams kijkt nog niet te ver vooruit na haar rentree. "Ik bekijk het letterlijk van dag tot dag. Ik heb na mijn hamstringblessure echt de tijd genomen. Of ik volgend jaar nog speel? Dat weet ik nu echt nog niet"

"Ik houd van tennis, anders zou ik hier niet staan. Maar ik houd ook van de dingen die ik buiten de tennisbaan heb opgebouwd met Serena Ventures." Serena Ventures is een stichting die Williams heeft opgericht om kansarmen in de samenleving te helpen.

Ad

Wildcard

Wimbledon Wimbledon | “Het is een wonder” - Alex Corretja verbaasd over snelle revalidatie Nadal EEN DAG GELEDEN

Serena Williams komt ook in actie op Wimbledon. De 23-voudige Grand Slam-winnares heeft zeven keer het toernooi gewonnen. Maar ook heeft Williams mindere herinneringen aan Wimbledon. Het was namelijk een jaar geleden dat Williams zich blesseerde aan haar been. Sindsdien kwam ze niet meer in actie.

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+.

Wimbledon Wimbledon | Van de Zandschulp als 22e geplaatst voor hoofdtoernooi GISTEREN OM 12:50