The All England Lawn Tennis Club wil in 2030 38 nieuwe grasbanen aangelegd hebben. Dit zou een verdrievoudiging zijn van huidige omvang van het complex. Bovendien zou een nieuwe stadion met een capaciteit van 8.000 man het aantal bezoekers per dag naar de 50.000 kunnen tillen.

Een van de voordelen hiervan is dat het kwalificatietoernooi dan ook op Wimbledon gespeeld kan worden in plaats van het nabijgelegen Roehampton. Daarnaast zijn er nog meer plannen om bijna tien hectaren grond, die nu als golfbaan gebruikt worden, beschikbaar te stellen voor het publiek.

Justin Smith is het hoofd estate development van de AELTC. Volgens Smith is vooral de extra ruimte belangrijk: "Onze plannen zijn vooral gericht op het terugbrengen van het kwalificatietoernooi naar het complex. Dat speelt zich al een aantal jaar af in Roehampton. Dat is wat we willen met dat stuk land, dat we al sinds de jaren '90 in bezit hebben. We willen het toernooi van de toekomst neerzetten met de kwalificatie als belangrijk onderdeel daarvan om de spanning op te bouwen."

Naast de nieuwe toernooibanen komen er ook extra parkeerplaatsen, een nieuwe boulevard rondom het meer in Wimbledon Park en er worden er banen beschikbaar gesteld voor de samenleving.

Protesten

Toch is niet iedereen blij met de plannen van Wimbledon. Ongeveer 1.200 mensen tekenden bezwaar aan tegen het project. Mensen zijn bang jarenlang een bouwput voor de deur te hebben of vrezen voor natuur en potentieel verlies van de traditionele cultuur.

Toch is dit volgens Smith niet nodig: "We zorgen ervoor dat onze historie bewaard blijft, niet alleen door het tennis zelf, maar ook door de plek.

