Pattinama-Kerkhove werd tijdens de partij van Arantxa Rus in de eerste ronde nog langs de baan gespot, maar moest zich plotseling halsoverkop klaarmaken om later op diezelfde baan in actie te komen.

Als gevolg van een afmelding van Danka Kovinic met een rugblessure was er een lucky loser nodig en die werd gevonden in de persoon van de dertigjarige Pattinama-Kerkhove.

De nummer 169 van de WTA-ranglijst neemt het op tegen Sonay Kartal, die meedoet dankzij een wildcard. Daarmee is ze op het heilige gras de tweede Nederlandse vrouw en vijfde oranje deelnemer in totaal.

Wimbledon Wimbledon | Rus gaat opnieuw onderuit in eerste ronde van een Grand Slam EEN UUR GELEDEN

