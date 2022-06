Vrijdagochtend voor de start van Wimbledon werd traditioneel de loting verricht en kregen de deelnemers te zien en horen wie ze treffen in de eerste ronde. Het voorbeschouwen en vooruitkijken kan dus beginnen. Om te beginnen is het speelschema bij de mannen in zekere zin onthoofd, door de absentie van nummer één van de wereld Daniil Medvedev (geweerd, want een Rus) en nummer twee Alexander Zverev (hevig geblesseerd geraakt op Roland Garros).

De vraag is echter of het iets uitmaakt, aangezien Novak Djokovic en Rafael Nadal wel van de partij zijn…

ALCARAZ?

Djokovic, die vorig jaar in Londen voor het laatst een major wist te winnen, is als eerste geplaatst. De Serviër zal traditiegetrouw als titelverdediger het bal openen op het iconische Centre Court, dat deze editie honderd jaar bestaat. De strijd om het Grand Slam-record met Nadal (en in mindere mate Roger Federer) wordt na Parijs hervat op het volgende fraaie podium.

Waar het op Roland Garros de grote vraag was wie tienersensatie Carlos Alcaraz op zijn pad zou vinden, speelt die verhaallijn aan de vooravond van Wimbledon geen duidelijke rol.

De jonge Spanjaard is als vijfde geplaatst, maar speelde — evenals Djokovic en Nadal — geen voorbereidingstoernooi op Wimbledon en loopt vooralsnog rond met een indrukwekkende hoeveelheid tape om zijn bezeerde rechterelleboog. Die kwetsuur weerhield hem ook van deelname aan het ATP-grastoernooi van Queen’s. Zodoende bestaat de graservaring van Alcaraz op het hoogste niveau slechts uit zijn twee wedstrijden op Wimbledon vorig jaar: een zege in vijf sets op Yasutaka Uchiyama en een nederlaag in straight sets tegen Medvedev.

Alcaraz, Nadal en Djokovic waren in de week voor Wimbledon wel te bewonderen bij een exclusief demonstratietoernooi in het Londense Hurlingham. Nadal won er met met 6-2 6-3 van Stan Wawrinka, terwijl Djokovic met 6-2 6-1 Felix Auger-Aliassime van de baan veegde. Alcaraz ging op zijn beurt met 6-4 6-4 onderuit tegen Frances Tiafoe. Het chique evenement gaat echter gepaard met grappen en grollen en is geen ideale graadmeter voor de vorm van de spelers.

MAN TO BEAT BERRETTINI

Wie wel duidelijk zijn niveau heeft laten zien is Matteo Berrettini. De ijzersterke Italiaan, dit jaar als achtste geplaatst in Londen, haalde vorig jaar de finale en arriveert op zijn favoriete major met twee grastitels op zak. De 26-jarige Romein won achtereenvolgens de toernooien van Stuttgart en Queen’s. Dat terwijl hij de drie maanden ervoor miste met een handblessure, waaraan hij zelfs werd geopereerd. Berrettini heeft 20 van zijn laatste 21 wedstrijden op gras gewonnen. Alleen Djokovic wist hem te kloppen gedurende die reeks, in de finale op Wimbledon 2021. Hij kan dus gezien worden als de man in vorm, zoals Alcaraz dat was voorafgaand aan Roland Garros.

INHAALACTIE DJOKOVIC

De loting heeft Djokovic gekoppeld aan Alcaraz. Zij kunnen elkaar treffen in de kwartfinale, mochten ze onderweg obstakels als Andy Murray, Reilly Opelka, John Isner en Jannik Sinner overleven. Ook de Nederlanders Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven zijn terechtgekomen in dit pittige bovenste gedeelte van het speelschema, waarvan de sterkste in de halve finale uit kan komen tegen geplaatste spelers als Roland Garros-finalist en derde reekshoofd Casper Ruud (geen grasliefhebber), Halle-kampioen en zevende reekshoofd Hubert Hurkacz of Cameron Norrie.

Djokovic heeft uiteraard de beste papieren om door te dringen tot de finale. Bij winst van het toernooi evenaart hij zijn idool Pete Sampras met zeven Wimbledon-titels, waarna hij er nog maar één nodig heeft om op gelijke hoogte te komen met Federer. Nóg belangrijker zou een eventuele overwinning zijn voor het verkleinen van het gat met Nadal, die op Roland Garros Grand Slam-titel nummer 22 veroverde. Djokovic en Federer staan al enige tijd op 20.

NADAL

Nadal is de baas in de onderste speelhelft, waar hij het nummer 2 achter zijn naam heeft staat op de onderste regel van het schema. De speciale ingreep aan zijn pijnlijke voet na Roland Garros is kennelijk geslaagd, anders zou hij niet meedoen. De illustere linkshander, lang geleden in 2010 voor het laatst de beste op Wimbledon, kan op Berrettini stuiten in de halve finale.

Terwijl Nadal tot die eventuele clash hooggeplaatste spelers als Auger-Aliassime, voormalig finalist Marin Cilic, Indian Wells-kampioen Taylor Fritz en niemand minder dan Botic van de Zandschulp (21) kan tegenkomen, vindt Berrettini in zijn sectie van het schema opponenten terug als vierde reekshoofd Stefanos Tsitsipas of de ongeplaatste grasgek Nick Kyrgios.

RACE GETEISTERD

Bij toernooiwinst houdt Nadal zijn jacht op het (Calendar) Grand Slam in leven, terwijl zijn rivaal Djokovic op Wimbledon mogelijk zijn laatste major van het jaar speelt. Als de regelgeving niet verandert, kan de ongevaccineerde man uit Belgrado immers later deze zomer niet afreizen naar de Verenigde Staten voor de US Open. Ook is het onduidelijk welke gevolgen zijn deportatie uit Australië eerder dit jaar zal hebben voor toekomstige reisplannen naar Melbourne.

Indien Djokovic voortaan nog maar twee van de vier Grand Slam-toernooien per jaar kan spelen, is het duel met Nadal moeilijk te winnen. Bovendien neemt de druk om te moeten presteren op Roland Garros en Wimbledon drastisch toe. Hoe lang duurt de race überhaupt nog? Die vraag zal nog geen antwoord krijgen op Wimbledon, maar elke volgende Grand Slam-toernooi gaat zwaarder en zwaarder wegen nu de tijd tikt voor de 35-jarige Djokovic en 36-jarige Nadal.

HEERLIJKE OPENINGSPARTIJEN

Hoewel in voorbeschouwingen als deze vooral gekeken wordt naar het grotere plaatje, is het minstens zo leuk om een blik te werpen op de vroege rondes en her en der cirkels te zetten om pareltjes in het speelschema. Wat te denken van de volgende affiches in de eerst ronde:

Jannik Sinner (10) vs Stan Wawrinka (WC)

Tallon Griekspoor vs Fabio Fognini

Diego Schwartzman (12) vs Borna Coric

Taylor Fritz (11) vs Lorenzo Musetti

Botic van de Zandschulp (21) vs Feliciano Lopez

WAAR KIJK JE?

