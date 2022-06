Het ideaalscenario zou de samenkomst zijn van de zinderende zegereeks van Roland Garros-kampioene Swiatek en de rentree van Williams. Die clash is mogelijk, mits beide Grand Slam-kampioenes de halve finale bereiken. Dromen mag — daar beginnen legendarische sportprestaties vaak genoeg mee.

Een realistische optie is het natuurlijk niet. De onzekerheid zit voornamelijk aan de kant van Williams, die een jaar niet heeft gespeeld en inmiddels veertiger is. Tegelijkertijd gaat het om een 23-voudig Grand Slam-kampioene en zevenvoudig winnares op Wimbledon. Is zo iemand ooit uit te vlakken? De hoop is dat de Amerikaanse een goed niveau kan laten zien, nadat ze vorig jaar op het Centre Court haar laatste partij speelde, daarin een zware hamstringblessure opliep en de strijd moest staken.

Ad

Wimbledon Wimbledon | Ben nooit echt gestopt geweest - Serena Williams over comeback 5 UUR GELEDEN

SERENA BLIJFT SERENA

Aangezien Williams tot buiten de top1000 is afgezakt, had ze een wildcard nodig voor deelname. Die werd uiteraard graag uitgereikt aan de levende legende, wier comeback eigenlijk al plaats had in de week voor Wimbledon op het gras van Eastbourne. Ze speelde en won er twee dubbelpartijen met Ons Jabeur. Het serveerwerk van Williams was ouderwets machtig in die duels, maar de beweeglijkheid op de gladde baansoort bleef nog een beetje achter.

In de perszaal op Wimbledon was de voormalig nummer één van de wereld helemaal zichzelf. Geconfronteerd met het feit dat ze als ongeplaatste speelster iedereen had kunnen loten in de eerste ronde, reageerde Williams op een vertrouwde manier. “Iedereen had ook mij kunnen loten.” Ook op vragen over welk resultaat op Wimbledon haar tevreden zou stellen, antwoordde ze op karakteristieke wijze. “Jullie weten het antwoord op die vraag al.”

Eén ticket

Zelfs in haar huidige situatie stelt Williams dus hoge doelen, al laat ze af en toe de logischerwijs aanwezige twijfel doorschemeren. Journalistieke pogingen om te achterhalen hoeveel tennis ze nog van plan is te spelen de komende jaren bleken echter tevergeefs. Zakelijke activiteiten buiten de baan vergen veel tijd tegenwoordig en brengen naar het schijnt evenveel plezier als tennissen.

Williams opent haar campagne tegen Harmony Tan, een 25-jarige Française, die buiten de top100 bivakkeert. Ze mag dus spreken van een gunstige loting. Gravelbijter Sara Sorribes-Tormo, als 32ste geplaatst, wacht eventueel in de tweede ronde. Andere bekende namen in de buurt van Williams zijn Roland Garros-finaliste Coco Gauff, voormalig Wimbledon-winnaars Simona Halep en Petra Kvitova, verliezend finaliste van vorig jaar Karolina Pliskova en toppers Paula Badosa en Amanda Anisimova. Al deze speelsters strijden — met elkaar en Williams — om één halve finaleticket.

SWIATEKS TWIJFEL

Met als meest waarschijnlijke beloning een ontmoeting met Swiatek, de onbetwiste nummer één van de wereld. 35 wedstrijden op rij is de Poolse ongeslagen wanneer ze op dinsdag — in afwezigheid van titelhouder Ashleigh Barty — het programma mag openen op het dit jaar honderd jaar oude Centre Court. Gaat ze haar bizarre reeks ook voortzetten op gras?

“Ik heb eerlijk gezegd steeds het gevoel dat ik deze ondergrond nog niet helemaal begrijp. Ik heb dit jaar in totaal maar tien dagen op gras gestaan, in training voor Wimbledon. Dat is niet veel. Veel voorbereidingstijd heb ik niet gehad, maar ik start met een open vizier en zonder verwachtingen”, aldus de 21-jarige topseed, die terecht toevoegde dat ze niets meer te bewijzen heeft.

WEIRD

Een ontmoeting met Williams was er overigens al, althans…

“Ik heb haar gezien en ik was nogal… overweldigd. Ik ben nog steeds nieuw op de WTA Tour en ik wist niet echt hoe te reageren. Ik wilde haar graag ontmoeten, maar er stonden zo veel mensen om haar heen die ik niet. Het was een beetje weird. Ik was weer even de Iga van een paar jaar geleden, die te verlegen was om hoi te zeggen. Maar Serena alleen al zien was geweldig. Ze is zo’n legende. Niemand heeft gedaan wat zij heeft gedaan in deze sport.”

Swiatek start tegen de Kroatische qualifier Jana Fett en vindt speelsters als voormalig kampioene Garbine Muguruza, Barbora Krejcikova, Jessica Pegula, Elena Rybakina en “onze” Arantxa Rus in haar nabije omgeving. De enige Nederlandse deelneemster neemt het op tegen de Amerikaanse qualifier Catherine Harrison in haar eerste rondepartij op dinsdag.

OVERIGE KANSHEBBERS

Gras is een specifieke ondergrond, waarop ranking zelden het hele verhaal vertelt. Zo is het goed te verdedigen dat tweevoudig kampioene Kvitova — tevens winnares van het voorbereidingstoernooi in Eastbourne afgelopen week — een grotere kans maakt op de trofee dan de als vierde geplaatste Badosa.

In die wetenschap is in het onderste gedeelte van het speelschema meer te zeggen voor een succesvolle campagne voor ex-kampioene Angelique Kerber of de in bloedvorm verkerende Jelena Ostapenko en Beatriz Haddad Maia, dan voor top5-speelsters Anett Kontaveit en Maria Sakkari.

BOFKONT

Blessures en vormcrises spelen uiteraard ook een rol, waardoor de kansen voor publiekslievelinge en regerend US Open-winnares Emma Raducanu (spierblessure aan haar zij) niet al te hoog worden ingeschat. Mogelijk kan Jabeur na de teleurstelling van het verliezen in de eerste ronde op Roland Garros orde op zaken stellen in Londen, waar ze als derde is geplaatst. Dubbelen met Williams heeft de Tunesische naar eigen zeggen veel gebracht.

“Ik bofte zo dat Serena mij koos om mee te dubbelen in Eastbourne. Dat geeft me nog meer vertrouwen om te groeien als tennisser. Ze is fantastisch. Ik ben zo blij dat ze terug is gekomen. En ik heb het gevoel dat ze er goed voor staat. Ze beweegt goed en je kan zien hoe ze op de belangrijkste momenten met haar beste opslagen komt en ineens drie aces kan slaan.”

Dat er met Williams tennis royalty is teruggekeerd is helder. Of ze na vijf jaar zonder Grand Slam-titel en een jaar zonder wedstrijdtennis in staat zal blijken weer de troon te bestijgen lijkt onwaarschijnlijk. Maar het de vechtjas van het eerste uur zien proberen is alles waard.

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van Wimbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Speelschema dag 1 - Van Rijthoven en Griekspoor meteen in actie 8 UUR GELEDEN