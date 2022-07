Premium Tennis Elena Rybakina - Ons Jabeur 14:29-17:59 Live

Twee weken geleden was het de vraag wie Iga Swiatek in de finale op Wimbledon zou treffen. De Poolse veelvraat — bezig aan een historische zegereeks — was het verliezen immers verleerd. Toen ze in de derde ronde werd gevloerd door Alizé Cornet, nadat ze een wedstrijd eerder al aan het wankelen werd gebracht door Lesley Pattinama-Kerkhove, ontstond een wereld van mogelijkheden voor de rest van het hongerige en gretige deelnemersveld.

Wanneer de nummer één van de wereld van het toneel verdwijnt, is er altijd nog een nummer twee om de handschoen op te pakken (al gaat die logica in het wilde westen van het WTA-landschap niet altijd op). Ons Jabeur, die tijdens het gravelseizoen Swiatek al op de hielen zat, heeft haar status als beste van de rest volledig waargemaakt op Wimbledon.

De alom geliefde Tunesische heeft op het Londense gras haar eerste finale gehaald op een Grand Slam-toernooi en zodoende (wéér) geschiedenis geschreven. Hetzelfde geldt voor tegenstandster Elena Rybakina, die de eerste Kazachse tennisser — man of vrouw — is om voorbij de kwartfinale op een major te geraken. Het duo staat weliswaar voor persoonlijke primeurs, maar toch gaat het te ver om hun aanstaande strijd om de felbegeerde Venus Rosewater Dish een totale verrassing te noemen…

Jabeur

In de persoon van de Minister of Happiness — de bijnaam van de goedlachse Jabeur — kent de finale op Wimbledon immers een grasminnende wereldtopper, die steeds dichter bij een Grand Slam-doorbraak leek te komen. Zo dichtbij zelfs dat onlangs op Roland Garros het verwachtingspatroon ondraaglijk groot werd en de Tunesische verkrampt in de eerste ronde crashte. De Parijse druk lijkt achteraf gezien een blessing in disguise te zijn geweest. Een onwaarschijnlijke springplank tot het historische succes op Wimbledon wellicht.

Jabeur is de eerste Tunesische/Arabische/Afrikaanse speelster die het tot een halve finale en finale heeft geschopt op een major, nadat ze al de eerste speelster afkomstig uit dat werelddeel was die een WTA-titel won en zo hoog op de ranglijst klom. Om de haverklap presteert de voormalig juniorenkampioen op Roland Garros wel iets waardoor ze haar inspirerende pionierspositie verder verstevigt.

Trigger

De driesetter tegen tennismoeder Tatjana Maria in de halve finale werd Jabeurs elfde winstpartij op rij. Voordat ze zes rondes doorkwam op Wimbledon won Jabeur nog het grastoernooi van Berlijn, haar tweede titel op de ondergrond die naadloos aansluit bij haar veelgeprezen creatieve spelbenadering. Geen speelster won meer partijen sinds het begin van 2021 dan Jabeur, die met 84 zeges gedurende de afgelopen twee seizoenen zelfs Swiatek overtreft.

Een nederlaag in de kwartfinale vorig seizoen triggerde volgens Jabeur een ambitieus voornemen. “Ik zei toen al tegen mijn mentale coach dat ik volgend jaar terug zou komen voor de titel”, vertelde ze de pers in Zuid-Londen. “Het is sinds vorig jaar mijn voornaamste doel om Wimbledon 2022 te winnen.” Duidelijke taal van de publiekslieveling, die vloeiend Arabisch, Frans en Engels spreekt en als doel heeft ook de tong van haar half-Russische echtgenoot/conditietrainer te leren.

Rybakina

Tegen Rybakina — op haar beurt geboren in Moskou — zal Jabeur haar racket moeten laten spreken. Tenminste, als de emotioneel evenwichtige 23-jarige dat racket niet uit handen neemt. Rybakina, pas voor de tweede keer deelnemer op Wimbledon, heeft twee weken lang grote indruk gemaakt met haar ongenadige aanvalstennis en onnavolgbare opslag. Ze staat bovenaan de lijst van speelsters met de meeste aces dit toernooi (49) én dit lopende WTA-seizoen (217).

De in bloedvorm verkerende Simona Halep, toernooiwinnares in 2019, was in de halve finale het slachtoffer van de ingetogen Rybakina. De voormalig nummer één van de wereld werd met 6-3 6-3 aan de kant gezet, maar was sportief genoeg om vooruit te blikken op de finale die ze misliep.

“Buitengewoon interessant. Het is moeilijk te zeggen, omdat ik niet weet hoe Rybakina zal reageren op het spel van Jabeur, die het ritme van de slagenwisselingen voortdurend zal veranderen met sliceballen. Bovendien serveert Jabeur ook sterk. Ik kan niet met zekerheid zeggen dat Rybakina haar hoge niveau vast kan houden. Maar als ze echt zelfverzekerd is, waarom ook niet? Ik zal in elk geval kijken”, aldus de verslagen Roemeense topper.

Natuurtalent

Rybakina heeft bewezen dat een goede voorbereiding geen noodzaak is voor grote successen. Voorafgaand aan Wimbledon kampte de hardhitter met blessures en ziekte, nadat ze eerder dit jaar al gegrepen werd door corona. De ongelukkige aanloop naar het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld heeft een zekere ontspanning opgeleverd, waardoor haar natuurtalent om — zonder zichtbare inspanning — verwoestend uit te halen volwaardig tot uiting is gekomen.

De voormalig nummer twaalf van de wereld — op Wimbledon dit jaar als zeventiende geplaatst — beleefde vorig jaar op Roland Garros haar doorbraak op een Grand Slam-toernooi, door in de vierde ronde Serena Williams in twee sets te verslaan. Een jaar later heeft ze de kans om te promoveren van veelbelovend toptalent tot lid van de All England Lawn Tennis Club.

