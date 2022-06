Inmiddels is de 22-voudige Grand Slam-winnaar gespot op de grasbaan van Wimbledon tijdens een trainingssessie. Het lijkt er dus op dat Nadal op de goede weg is om wederom een gooi te doen naar een nieuwe Grand Slam-titel.

De trainingen in Wimbledon had de Spanjaard vantevoren al aangekondigd. In een persconferentie vorige week vertelde Nadal al over zijn revalidatieproces richting Wimbledon: "Soms wordt één deel van de voet gevoelloos, soms de andere. Dat is blijkbaar normaal. Ik voelde een beetje pijn, maar het is anders dan voorheen, dat is vooruitgang voor mij."