Wimbledon | “Rolstoeltennissers zijn ongelooflijke atleten” - Wilander spreekt vol lof

De Nederlanders houden tijdens tennisjaar 2022 voorlopig flink huis tijdens de Grand Slams, met volop overwinningen voor Diede de Groot, terwijl Sam Schroder en Niels Vink de titels op bij de Australian Open en Roland Garros onderling verdeelden. Ook werd er succes geboekt in het dubbelspel.

“Rolstoeltennissers zijn ongelooflijk atleten”, vindt Eurosport-expert Wilander. “De techniek die ze hebben is anders dan bij de mannen en vrouwen. Hun beweeglijkheid en reactie op geslagen ballen… het is ongelooflijk!”

Twee keer stuiteren

Wilander spreekt een heel klein beetje uit ervaring. “Ik heb het ook eens geprobeerd. De bal mag twee keer stuiteren, maar dat gebeurt slechts eens in de zoveel tijd, want die mannen en vrouwen zijn onwijs goed om zich op tijd te positioneren en goede ballen te slaan.”

“Rolstoeltennis op gras lijkt me niet gemakkelijk. Ik denk dat het iets simpeler is op hardcourt, maar de ontwikkeling van de sport gaat snel en het rolstoeltennis is een mooie toevoeging aan de fantastische sport die tennis is.”

