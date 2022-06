Wimbledon | Rus gaat opnieuw onderuit in eerste ronde van een Grand Slam

Het lukt Rus al sinds de Australian Open van 2020 niet meer om de tweede ronde van een Grand Slam te bereiken en aan die reeks kwam tijdens Wimbledon helaas geen einde.

Binnen de kortste keren stond Harrison, slechts de nummer 262 van de wereld, op een ruime voorsprong en hoewel Rus halverwege de eerste set begon tegen te stribbelen, verloor ze ook lange games en leverde ze de set met 1-6 in.

Opnieuw dubbele break

Het ging in de tweede set niet veel beter en opnieuw was een dubbele break snel een feit. Wederom volgde een kleine opleving, maar die was onvoldoende sterk om de doortocht van Harrison nog in gevaar te brengen.

Rus krijgt tijdens de US Open een laatste kans om te voorkomen dat het bereiken van een tweede ronde op het hoogste niveau straks van drie jaar geleden dateert.

